Baston entre deux équipes de l’Ouest, le Thunder veut faire main basse sur la première place de sa Conférence et les Kings espèrent rester bien placés pour garder une chance de gratter le sixième seed de l’Ouest. La dynamique étant en dent de scie des deux côtés (5 victoires en 10 matchs), on pouvait s’attendre à un match disputé… et on n’a pas été déçus.

La grosse nouvelle à Oklahoma City cette nuit, c’est que Shai est de retour après avoir manqué six matchs sur les sept dernières rencontres. Cette fois, pas de faux départ, le Canadien est bien de retour, et il a été incandescent. Pourtant, Sacramento s’installe bien dans la partie et s’offre même un lead de 20 points juste avant la mi-temps. Durant les deux premiers quart-temps on a pu voir des choses très intéressantes de la part du jeune arrière sophomore Keon Ellis, non drafté en 2022. Il signe son career high au scoring avec 26 points et 5 passes à 9/17 au tir dont un brillant 8/15 derrière l’arc. Il faut dire ce qui est, il est bien aidé par un De’Aaron Fox proposant de la finition très qualitative.

Une fois de plus, sur ce début de match, le Renard s’engouffre dans le poulailler. Un match solide à 33 points et 6 passes, mais la clutchitude n’était pas vraiment au rendez-vous. 12/29 aux tirs pour le dragster de Sac-Town, c’est aussi lui qui envoie un bon gros airball à 3-points à une minute de la fin, quand son équipe était menée de trois points. Car oui, le premier lead de la partie pour le Thunder intervient au cours du dernier quart. Le lead des Rois, peu adroits sur la soirée (34,4% aux tirs, au secours), a fondu comme neige au soleil depuis le début du troisième quart temps, et le Thunder ne se fait donc pas prier pour récupérer l’avantage.

Le régicide côté Thunder, c’est bien Shai Gilgeous-Alexander. Il inscrit les six derniers points de son équipe et s’offre même l’interception décisive pour plier l’affaire aux lancers. 40 pions à 11/21 aux tirs, avec 4 passes décisives, ça c’est du retour de blessure qui retourne. Il a sans cesse provoqué les fautes dans la raquette (16/20 aux lancers) et a fait preuve d’une efficacité monstre. Il ne lui a fallu que 22 minutes pour en coller 40 !

Le Thunder sweepe les Kings sur la saison régulière, un 4-0 qui fait bien mal. Avec cette défaite, les Kings sont quasiment sûrs d’être éliminés de la course à la sixième place.

La soirée est pourrie jusqu’au bout pour les Kings, car la performance à 8 points et 13 rebonds de Domantas Sabonis ce soir vient mettre fin à sa série historique de 61 double-double consécutifs. Au Thunder, en revanche, c’est la fête. On est toujours dans la course pour choper la première place de l’Ouest et on a son leader qui revient juste à temps pour aborder la postseason plein de confiance. Que demander de plus ?

