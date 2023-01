Alors qu’ils restaient sur un road trip catastrophique avec cinq défaites de rang, les Grizzlies ont profité de leur retour à Memphis pour retrouver le chemin du succès. Ils peuvent dire merci à Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

“Home, sweet home”, c’est une expression qui sera toujours aussi vraie et les Grizzlies en sont l’incarnation vivante. Dans le dur loin de leurs bases, les hommes de Taylor Jenkins voulaient profiter de ce retour au FedEx Forum pour remettre les pendules à l’heure. Pour cela, il fallait retrouver les ingrédients qui font la force de cette équipe : une défense solide, du rythme, de l’agressivité vers le cercle, des bons décalages. Bref, tout ce qu’on n’a pas vu en première période chez les Oursons… Dominée dans les grandes lignes par une équipe d’Indiana pourtant privée de Tyrese Haliburton et qui restait sur 8 défaites en 9 matchs, Memphis est hors-sujet.

En seconde mi-temps, changement de décor, les Grizzlies ont de nouveau faim de basket et ça fait bien plaisir. Jaren Jackson Jr. donne le ton d’entrée et régale en défense, tout en scorant de l’autre côté. L’agressivité de l’intérieur de Memphis se transmet à tous ses copains. Ja Morant est au four et au moulin, les Grizzlies retrouvent leur solidité défensive. le banc apporte enfin sa pierre à l’édifice. Indiana voit son avance s’effondrer et Memphis réussit même à reprendre le lead avant le début du dernier acte après avoir compté jusqu’à 19 points de retard.

Le vent a tourné et un nouveau run dans le début du money time permettra aux Oursons de s’offrir un petit matelas au tableau d’affichage qu’ils sauront préserver jusqu’au bout. Memphis revient de très loin, Memphis peut jeter la cassette de la première mi-temps mais surtout Memphis peut dire merci à Ja Morant, importantissime avec un gros triple-double (27 points, 15 passes, 10 rebonds, c’est historique, voir ci-dessous) et un gigantesque Jaren Jackson Jr. (28 points, 8 rebonds et 5 contres !). Tout était loin d’être parfait mais il y a eu une réaction, il y a la victoire au bout et la franchise du Tennessee en avait bien besoin de celle-là.