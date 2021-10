La NBA va sortir un mini-film pour ses 75 ans : réservez votre jeudi soir, « NBA Lane » débarque sur vos écrans avec des légendes en peignoir

Tout comme pour le 50e, la Grande Ligue va célébrer son 75e anniversaire en rendant hommage aux légendes qui ont écrit son histoire. La NBA va donc diffuser le court-métrage NBA Lane, mettant en lumière les talents d’hier, mais aussi ceux d’aujourd’hui et de demain à travers une mise en scène pour le moins… inattendue.

Non, malheureusement, ça ne sera pas notre cher MVP Léonce à la réal’ mais le projet promet de belles choses tout de même. Disponible sur tous les réseaux de la Grande Ligue dès le 7 octobre à midi chez les Ricains, soit 18 heures chez nous – parfait en sortie de boulot – , NBA Lane mettra en lumière les stars qui ont marqué et façonné la Ligue jusqu’ici et ceux qui pourront le faire à l’avenir. Le projet de trois minutes mettra en scène un bus d’écolier qui traverse le quartier fictif éponyme NBA Lane où réside un bon paquet de grands noms actuels et historiques de la Grande Ligue. A bord du Hoop bus du quartier, conduit par l’acteur Michael B. Jordan, les enfants pourront alors zieuter les stars dans leur quotidien le plus banal. Entre LeBron, Vlade Divac, Chris Paul, Robert Horry, Manu Ginobili, Jerry West, Bill Walton, Trae Young et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations avec une trentaine de joueurs actuels et retraités, et même quelques mascottes comme Benny The Bull. Bon, il n’y aura pas Jojo et surtout pas Gérard (!), mais rien que l’idée de voir Kawhi sourire à des gamins en allant chercher son courrier nous fait déjà saliver.

« NBA Lane a été créé pour honorer l’histoire et le futur de la NBA. Nous sommes excités de rassembler les légendes et meilleurs joueurs de la Ligue pour célébrer le 75e anniversaire de la NBA, mais aussi pour célébrer la connexion qu’ont bâtie nos fans avec le jeu » – Kate Jhaveri, directrice du marketing de la NBA

Puisqu’il y a eu bien trop de talents dans la Ligue depuis sa création en 1947 pour être tous listés en 180 secondes, les services com’ de la NBA nous ont déjà informés que des remakes avec de nouveaux visages seront produits à l’avenir alors que des versions raccourcies de 30 et 60 secondes seront diffusées pendant l’automne. Pour ceux qui se posaient la question – ceux qui ne se la posaient pas auront l’info quand même – Michael B. Jordan ne sera pas dans le film uniquement pour remplacer Michael Jordan sous un prétexte de nom similaire ou de belle gueule pour faire plaisir à l’audimat féminin, mais surtout pour son amour inconditionnel du panier-ballon et sa mise en lumière des Historically Black Colleges and Universities (HBCUs). Pour nous tenir en haleine jusqu’à jeudi soir, la ligue d’Adam Silver nous a déjà envoyé un petit teaser d’une quinzaine de secondes bien sympathique et annonçant la couleur et l’esprit du projet.

La première question qu’on est tous en droit de se poser est bien sûr : « Que fait Donovan Mitchell au milieu de toutes ces légendes ? » On ne cherche pas à être méchant avec notre araignée préférée, mais il est vrai que la star du Jazz sort du lot et se fait bien remarquer entre D-Wade et Magic. On aperçoit aussi LeBron James, étrangement muet et qui semble avoir toutes les peines du monde à lever un bras pour faire coucou. On a donc un Magic en peignoir avec un Larry Bird en mode lendemain de cuite et un Dirk qui a du mal à tenir debout sur ses vieilles cannes tandis que D-Mitch tond sa pelouse… On a l’impression d’être un samedi matin dans un petit village de Provence. Il y a de quoi avoir le sourire mais surtout de quoi être nostalgique et admiratif de ces légendes, tout en ayant hâte de voir comment les autres ont été mis en scène. Hâte de voir par exemple Julius Erving en train de peigner son afro et Anthony Davis son monosourcil ou bien Russ et Zion en plein concours de tomars sur le trottoir alors que Gary Payton et Isiah Thomas s’échangent des mots doux en 1 contre 1.

« En tant que personne qui fait partie de la famille NBA depuis 65 ans, je peux affirmer, comme je le dis dans NBA Lane, que le jeu ne fait que s’améliorer. Jouer dans ce film, aux côtés de tant de légendes de ces presque huit décennies d’histoire de la ligue est un honneur immense. » – Bill Russell

Un bus, un quartier lambda et des joueurs qui se disent bonjour d’un trottoir à l’autre et nous voilà hypés. Décidément, la NBA ne cesse de se renouveler et de nous surprendre avec ce genre de projet inattendu et unique. Allez, on se retrouve tous sur la chaîne YouTube de la NBA jeudi soir en priant pour que Gérard nous fasse une petite apparition surprise.

