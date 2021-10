Nike dévoile son LeBron James Innovation Center : un complexe grandiose, à la hauteur de la collaboration entre le joueur et la marque

Sous contrat avec Nike depuis qu’il a 18 ans, le King vient d’être honoré par la marque à la virgule qui a nommé son nouvel institut de recherche le « LeBron James Innovation Center ». Un énorme bâtiment, blindé d’installations à la pointe de la technologie visant à aider les athlètes, prend ainsi le nom d’un des sportifs les plus couronnés, talentueux et travailleurs de l’histoire.

Presque 8000 mètres carrés dédiés à la recherche sportive, quatre chambres spéciales qui reproduisent diverses conditions climatiques, une petite centaine de plateformes biodynamiques et environ 400 caméras de capture de mouvement pour mieux comprendre le corps et les déplacements des athlètes. Tant de chiffres et données, astronomiques et incompréhensibles pour le commun des mortels – et dont on se fout un peu au final – mais qui représentent toutes les installations et caractéristiques du nouveau centre d’innovation de Nike. Le laboratoire géant consacré à la recherche et au développement de la virgule stylisée est ainsi nommé le « LeBron James Innovation Center », rendant ainsi hommage à la collaboration entre le King et la marque à la virgule. Une collaboration qui existe déjà depuis 2003, avant même l’arrivée du King dans la Ligue, et qui devrait durer ad vitam puisque LBJ a signé un contrat à vie à hauteur d’un milliard de cacahuètes avec la marque en 2015.

LeBron first signed with Nike in 2003. Now, the brand's new Innovation Center is named after him. “For all of this to come together is surreal. It does feel very fitting because I’m always trying to find ways to innovate and break the timeline of what they say is your prime.” pic.twitter.com/o5XsLZf0gy — Front Office Sports (@FOS) October 4, 2021

« À travers ma carrière et ma collaboration avec Nike, que tout cela se fasse est surréaliste. Parfois ça n’a pas de sens pour moi, mais je suis vraiment honoré. Voir mon nom sur le bâtiment d’innovation me paraît juste car j’essaie toujours de trouver de nouvelles manières d’innover et de continuer à casser la timeline de ce qu’on appelle le prime. » – LeBron James

Situé au 4e étage du siège social de Nike dans l’Oregon, le complexe sera, selon Matthew Nurse, le vice-président de Nike Explore Team Sport Research Lab, « l’épicentre où nous travaillerons avec les athlètes de tous les niveaux, de tous les horizons et de tous les sports ». Entre son enfance à Akron et la fondation de sa I Promise School, le quadruple MVP et Finals MVP a fait un sacré bout de chemin, donnant de quoi s’inspirer aux sportifs amateurs qui viendront tester les nouvelles installations. Avec ce bâtiment ultra-moderne et porté vers l’écologie, Nike cherche à se rapprocher au plus près des conditions réalistes et concrètes du sport de haut niveau. Pour ce faire, sont mis à disposition divers équipements comme un terrain de panier-ballon des plus authentiques et aux normes NBA, mais aussi une piste d’athlétisme de 100 mètres et un terrain de soccer comme les Ricains aiment l’appeler. On ne dit pas qu’un LeBron 2.0 surgira dans une quinzaine d’années grâce à ce centre, mais il pourrait malgré tout bien faire des émules et être à l’origine de sacrées belles carrières au vu de tout ce qui y est proposé.

« Notre but au quotidien et de faire progresser les athlètes et de rendre leur monde meilleur. Comprendre d’autres types de corps, d’autres niveaux d’aptitude nous aide à créer des produits meilleurs et plus spécifiques. » Kathy Gomez, vice-présidente de l’innovation des sneakers à Nike

Et une page de plus qui s’écrit dans le long héritage que laissera LeBron James dans le monde du basket et du sport en général. À bientôt 37 ans, le King trouve encore le moyen d’asseoir son statut d’égérie de la plus grosse marque de sport du monde, bien contente d’avoir misé sur un jeune ado qui chasse aujourd’hui le titre de GOAT…

A look at the @KingJames Innovation Center at Nike WHQ 👑 (via @brkicks) pic.twitter.com/M1aJRRrZds — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 5, 2021

2003: 18-year-old @KingJames signs a $90M deal with Nike, still the largest rookie deal ever. 2021: Nike opens a 750,000-square-foot "LeBron James Innovation Center" at their global headquarters, including an NBA-size court, a soccer field, a track, and more. Legendary 🙏 pic.twitter.com/kGGkTAAAry — Joe Pompliano (@JoePompliano) October 4, 2021

The LeBron James Innovation Center 400 motion-capture cameras. 84,000 square feet dedicated to sports research. 825 pieces of testing equipment. 80+ new prototyping machines. https://t.co/wxXZABMEXP pic.twitter.com/rdGkSjBr63 — Ballislife.com (@Ballislife) October 4, 2021

Source texte : Nike.com, Forbes.com