Cade Cunningham sur la touche pour une durée indéterminée : la cheville a tourné, le risque zéro est décrété dans le Michigan

Mauvais trip pour les fans de Detroit en ce début de semaine, on apprend aujourd’hui que la cheville de Cade Cunningham aurait tourné pendant un entraînement. Plus de peur que de mal mais on va quand même surveiller ça de près.

Il va être l’une des attractions de cette nouvelle saison NBA, celui qui doit ramener la lumière (et le succès) du côté du Michigan. Lui ? C’est Cade Cunningham et malheureusement, ses débuts pourraient être différés. C’est Rod Beard qui suit les Pistons pour The Detroit News qui nous donne les dernières infos. Tout commence vendredi dernier avec la cheville de Cade qui tourne « très légèrement » selon l’Insider. L’optimisme est de rigueur à Motor City, le joueur est attendu pour le premier match de présaison, mercredi soir contre les Spurs. Sauf qu’entre temps, la pépite n’est pas revenue s’entraîner et la petite goutte de sueur commence à couler sur la tête de Dwane Casey. Le verdict tombe hier soir : aucune date n’est prévue pour le retour de Cade Cunningham !

#Pistons Dwane Casey says there's no timeline on Cade Cunningham's return from his ankle injury. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) October 4, 2021

Comment ça, pas de date de retour ? Faut-il s’inquiéter outre-mesure pour la santé du crack ? De combien de temps parle-t-on au juste ? Il est trop tôt pour le dire mais on semble surtout jouer la carte de la prudence du côté de la Little Caesars Arena. Un fait confirmé par le coach lui-même, toujours au micro de Rod Beard.

« Il n’y a pas de date prévue pour le moment, ils sont juste prudents avec ça [la cheville de Cade, ndlr]. C’est ce que disent les médecins et je vais suivre leur avis. »

Sans surprise, on opte donc pour le risque zéro dans le Michigan. Ils n’ont pas récupéré le first pick pour le laisser se blesser dans des matchs de présaison, des rencontres qui ne comptent pour rien. La cheville est un problème qui peut devenir fréquent si on n’y prête pas assez attention (le début de carrière de Steph Curry est un bon exemple), alors autant mettre toutes les chances de son côté. Qu’est ce que quelques matchs manqués si on peut avoir une superstar en devenir dans l’effectif ? La saison est longue, il aura la blinde d’occasions de nous montrer toute l’étendue de son talent et on ne demande que ça. Allez Cade, reviens nous vite, la course au Rookie Of the Year débute dès le 19 octobre !

Cade Cunningham a vu sa cheville tourner et toute la fanbase de Detroit est actuellement en PLS. On espère que le staff joue la carte de la sécurité et on va checker de près les dernières upgrades. On croise les doigts…

Source texte : The Detroit News