Programme NBA : rendez-vous à 1h30 pour les grands débuts d’Evan Fournier au Madison Square Garden

Nouvelle soirée de NBA à venir, avec cette fois-ci quatre petits matchs au programme. Après une nuit bien dense il y a quelques heures, dont vous retrouvez les grandes lignes juste ici, place à une soirée un peu plus tranquille avec quatre matchs au menu, dont les premiers pas d’un certain Evan Fournier dans la Mecque du basket.

# PROGRAMME NBA DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

1h30 : Knicks – Pacers

: Knicks – Pacers 2h : Bulls – Cavs (sur BeIN Sports)

: Bulls – Cavs 2h : Rockets – Wizards

: Rockets – Wizards 2h : Grizzlies – Bucks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Pacers (1h30) : parce qu’on est Français, parce qu’on aime la France et parce qu’on aime Evan Fournier. Les grands débuts de Vavane à New York donc, dans la Mecque du basket, alors que le Français est en plein prime et qu’il ne pouvait probablement rien lui arriver de mieux. Après une grosse demi-douzaine d’années en Floride le voilà donc au Madison Square Garden, on a déjà hâte de voir sa bouille lors de la présentation des équipes, et au delà du cas précis de Vavane c’est toute l’équipe des Knicks qui sera au centre des attentions après une saison aussi folle et un niveau atteint que les joueurs de Tom Thibodeau se devront d’assumer en 2022. Kemba Walker pour accompagner le Golden Boy de Charenton au rayon des arrivées, Julius Randle et R.J. Barrett de retour, le MSG en feu, des Pacers solides en face, que demande le peuple ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

les grands débuts de DeMar DeRozan avec Chicago

ceux d’Evan Mobley qui va pouvoir se régaler face à la raquette des Bulls

Collin Sexton et Darius Garland vs Zach LaVine et Lonzo Ball

le n°2 de la Draft Jalen Green et tous ses jeunes copains

Spencer Dinwiddie et l’ancienne colonie de vacances des Lakers (Harrell, Caldwell-Pope et Kuzma) pour entourer Bradley Beal

Yves Pons en short pour affronter les champions en titre mais pas Kevin Tillie

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Donte DiVincenzo, Bobby Portis, Rodney Hood et Semi Ojeleye… en jogging, annoncés out pour le match de ce soir

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de 01h au Madison pour continuer à préchauffer !