Saison essentielle pour Jaren Jackson Jr. : gros step-up attendu pour JJJ, avec un gros contrat pour récompenser tout ça ?

Après un début de carrière très intéressant du côté de Memphis, Jaren Jackson Jr. a connu une saison 2020-21 plus compliquée. Blessé pendant la majorité de l’année, il a effectué un retour intéressant en fin d’année mais, à l’aube de sa dernière année de contrat rookie, on attend encore un step-up de plus de sa part afin de le voir s’inscrire dans la durée chez les Grizzlies. Focus.

Fin avril 2021, Jaren Jackson Jr. est de retour sur les parquets NBA après plusieurs mois d’absence. Victime d’une déchirure du ménisque dans la bulle d’Orlando en août 2020, il aura manqué au final la majorité de sa troisième saison en NBA. Pourtant, l’intérieur venait de réaliser une vraie belle saison sophomore avec, notamment, une progression statistique intéressante. En 2019-20, il tournait tout de même à 17,4 points, 4,6 rebonds et 1,6 contre à 47% au tir dont 39% à 3-points, des moyennes vraiment intéressantes pour l’intérieur qui s’affichait alors de plus en plus comme un vrai leader des Grizzlies. Mais pour son retour sur une quinzaine de matchs en fin de saison dernière, les moyennes avaient chuté, notamment au tir extérieur (28% du parking en 2020-21). Il va donc falloir relancer la machine cette saison, tout simplement.

Du haut de ses 2m11 et fort de ses 109 kilos de barbaque, JJJ est un beau bébé mais néanmoins très mobile. On comprend donc pourquoi il n’est pas évident de revenir d’une telle blessure et de retrouver ses sensations. Mais après un été entier à bien travailler pour revenir en pleine forme, on attend forcément un step-up de l’ami Jaren. A seulement 22 ans, il est encore jeune et il a le temps de progresser mais avec une palette déjà assez variée qui mixe shoots à 3-points, jeu au poste et grosse défense, Triple J a toutes les capacités pour devenir un monstre très vite, un vrai grizzly. Sur les postes 4 ou 5 Ja-Reine peut faire mal en attaque avec son style de jeu très complet et il peut aussi apporter en défense avec sa protection du périmètre plus que correcte, et il forme avec Ja Morant un duo jeune et complémentaire entre un explosif meneur et un intérieur dominant. Memphis veut s’appuyer sur cette paire pour performer, d’autant plus que le départ de Jonas Valanciunas et l’arrivée de Steven Adams peuvent potentiellement être une aubaine pour Jaren Jackson Jr. puisqu le Kiwi aura moins besoin du ballon que le Lituanien et cela pourrait donc profiter à JJJ.

Surtout, Jaren entre dans sa… dernière année de contrat. Numéro 4 de la fameuse draft 2018, cuvée pour laquelle plusieurs autres joueurs ont déjà signé une prolongation au contrat max (Luka Doncic mais aussi Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et tout récemment Michael Porter Jr). Et s’il veut décrocher un contrat similaire à ses compères, l’ancien de Michigan State va devoir prouver cette année. Sachant que Ja Morant risque de signer ce fameux max l’été suivant, pour Jaren Jackson cela va donc dépendre de ce que l’on va voir sur le terrain. JJJ est-il le véritable numéro 2 des Grizzlies ? Un lieutenant qui peut prendre le relai de sa star lorsque celle-ci est dans un soir sans ? Ou n’est-il juste qu’un très bon titulaire en NBA ? Plutôt une option trois d’une équipe ambitieuse ? Dans ce cas, pas sûr qu’un contrat max posé sur l’intérieur serait légitime.

Ici, une comparaison intéressante peut d’ailleurs être faite avec les Hawks. Dans une équipe jeune, qui a retrouvé de l’ambition, autour d’un meneur star, John Collins (un poste 4 que l’on a souvent considéré comme le numéro 2 de sa franchise) a prolongé pour 125 millions sur 5 ans. Finalement, Collins apparaît aujourd’hui davantage comme un bon titulaire plus que le lieutenant affirmé de Ice Trae. Alors, destin similaire pour Jaren Jackson Jr. avec une prolongation autour des 25 millions par an ? S’il espère sans doute plus, il devra montrer sur le terrain qu’il mérite ce tarif plus élevé. La blessure de la bulle est venue poser pas mal de question autour de son cas et après une saison quasi-blanche on n’a – forcément – plus autant de certitudes. Ainsi, la progression affichée sur ces deux premières années doit continuer, les bobos doivent disparaître et Jaren doit dominer. Simple comme bonjour ?

Saison ultra-importante donc pour le Triple J avec ce contrat à la clé. On attend désormais une progression, un nouveau cap de passé, car Jaren Jackson Jr. n’est plus le jeune talentueux ni la petite pépite des Grizzlies, car on doit passer un autre stade. Avec Ja Morant, il DOIT porter ce groupe et cette équipe pour venir chatouiller les gros poissons de l’Ouest et ça tombe bien, les ours… adorent les poissons.

Source texte : Basketball Reference