Impliqué dans un échange de coups de feu en milieu de semaine du côté de Tacoma près de Seattle, Shawn Kemp avait été arrêté par la police et on se demandait ce que l’enquête allait bien pouvoir révéler. Aujourd’hui, on apprend que l’ancien intérieur des Sonics a été libéré et qu’aucune charge ne sera retenue contre lui.

L’hypothèse de la légitime défense, mise en avant après la sortie des premiers éléments de l’enquête, a en effet été retenue.

D’après le communiqué de l’avocat de Shawn Kemp, un premier coup de feu a été tiré dans la direction de ce dernier avant qu’il ne tire à son tour. Pour rappel, Kemp s’est retrouvé sur un parking de Tacoma avec comme objectif de récupérer des objets qui lui avaient été volés mardi dans sa voiture, dont un iPhone. C’est en localisant le téléphone que Shawn a retrouvé les voleurs, qui ont donc appuyé sur la gâchette en premier.

“Ce n’était pas un drive-by-shooting comme cela a pu être rapporté. Les actions de Mr. Kemp étaient raisonnables et légalement justifiées. Mr. Kemp a rencontré les forces de l’ordre sur place pour collaborer avec eux.” – L’avocat de Shawn Kemp

Affaire classée donc.

