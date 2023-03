Si Draymond Green et Dillon Brooks ont pris l’habitude de se chauffer autant sur les parquets que par déclarations interposées, le premier ne considère pas pour autant l’opposition Warriors – Grizzlies comme une rivalité. Il a expliqué pourquoi après la défaite de Golden State à Memphis la nuit dernière.

Des grandes gueules de chaque côté, deux équipes qui ne peuvent pas s’encadrer, un historique de matchs à enjeu, la conquête de l’Ouest comme objectif commun, une franchise quatre fois championne contre de jeunes grizzlies affamés qui veulent accéder au trône…

Sans aucun doute, Golden State et Memphis rassemblent beaucoup d’éléments pour former l’une des meilleures rivalités de la NBA actuelle. Mais aux yeux de Draymond Green, il manque un élément crucial : les Grizzlies n’ont jamais battu les Warriors en Playoffs.

“Pour qu’il y ait une rivalité, une équipe doit gagner, puis ensuite l’autre doit gagner. C’est ça qui crée une rivalité. Ce n’est pas parce qu’une équipe souhaite vous battre et parle comme si elle en était capable qu’une rivalité se crée. Les rivalités se créent par, ‘Je gagne, puis tu gagnes’. Et clairement, nous avons gagné quatre fois [quatre titres NBA, ndlr.] et je crois que leur franchise ne possède pas le moindre titre. Donc je ne peux pas considérer ça comme une rivalité.”

Pour Draymond, gagner des matchs de saison régulière face aux Warriors ne suffit pas pour pouvoir être considéré comme un rival. C’est en Playoffs que tout se joue et pour le moment, les Grizzlies n’ont pas réussi à détrôner Golden State. La saison dernière, Memphis est tombé en demi-finale de Conférence Ouest face à la bande de Stephen Curry (4-2), championne un mois plus tard. Certes, Ja Morant et ses copains avaient réussi à éliminer les Warriors en 2021, mais c’était au stade du play-in tournament avec une équipe de GS privée de Klay Thompson à l’époque. Autant dire que ça ne pèse pas très lourd aux yeux de Green.

Draymond says Warriors-Grizzlies isn’t a rivalry because Memphis hasn’t won anything meaningful pic.twitter.com/96TGZg1Qij — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 10, 2023

Arrogance ou simple mise au point ?

Pour le coup, qu’on aime ou pas Draymond, il avance un vrai argument. Quand on pense aux grandes rivalités qui ont marqué l’histoire de la NBA (Lakers – Celtics, Bulls – Pistons, Heat – Knicks, Celtics – Sixers…), elles ont toutes été marquées par des confrontations basculant parfois d’un côté et parfois de l’autre. C’est ce qui fait l’essence même d’une rivalité, car ça pousse l’adversaire à se remettre en question et revenir plus fort après une défaite, jusqu’à inverser la tendance.

Aujourd’hui, malgré toute l’animosité qui existe entre Memphis et Golden State, les Grizzlies n’ont pas encore prouvé leur capacité à battre les Warriors sur la plus grande des scènes. En attendant ce moment (s’il arrive un jour), ils seront perçus par les Dubs comme ces petits insolents qui veulent jouer dans la cour des grands, à défaut d’être considérés comme de véritables rivaux.

_________

Source texte : NBC Sports Bay Area