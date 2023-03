Avec la récente blessure de Kevin Durant qui pourrait le priver d’une fin de saison régulière avec les Suns, les bookmakers ont revu leurs cotes et placé les Kings en favori dans la division Pacifique. Actuellement premiers, les gars de Sacramento sont aux portes d’un titre que la franchise n’a plus touché depuis vingt piges.

2003. L’année de la canicule exceptionnelle, l’année de l’arrivée de LeBron James en NBA… et surtout l’année du dernier titre de division des Kings. Depuis ? Rien. Mais aujourd’hui enfin, la lumière brille. Les Kings sont deuxièmes de la conférence Ouest, et au sommet de la division Pacifique. Considérée comme l’une des plus relevées de la NBA, ce mini-classement à cinq équipes a très, très souvent vu Sacramento finir lanterne rouge depuis une quinzaine d’années.

En même temps, depuis dix ans, la moitié des équipes championnes NBA sont issus de cette zone Pacifique, avec également des finalistes. Difficile de s’y frayer un chemin donc, mais cette ligue est décidément pleine de surprises. Bons derniers la saison passée, les Kings sont désormais les leaders. L’arrivée de Kevin Durant à Phoenix avait rebattu les cartes, forçant les bookmakers à placer les Suns comme favoris au titre de division. Sauf qu’avec la glissade de KD mercredi, les Kings sont les nouveaux chouchous des grands sites de paris sportif.

With the NBA regular season set to conclude on April 9, the Sacramento Kings have now moved ahead of the Phoenix Suns with the best odds to win the Pacific Division, moving from +130 to -125, per @FDSportsbook.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 10, 2023