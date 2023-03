La Grande Ligue vient d’annoncer les dates des prochains évènements liés à la Draft NBA 2023. Explications à venir ci-dessous.

La fin de saison approche et avec elle, les enjeux des différentes équipes. Si nombreuses sont encore en lice pour les Playoffs et plus si affinités, d’autres se tournent vers d’autres prix prestigieux. Cette année, la récompense pour l’équipe la plus naze de la Ligue est un Français de 2m21 : Victor Wembanyama. Mais avant la Draft, d’autres étapes sont à venir.

13 ET 14 MAI : LE NBA G LEAGUE ELITE CAMP

C’est la première étape pour les jeunots à Chicago. Durant cet évènement de 48 heures, les inscrits à la Draft NBA devront montrer leur talent devant des scouts, des coachs et des front offices de NBA et de G League. Les jeunes pousses disputeront plusieurs matchs en 5v5, et participeront également à des épreuves de force et d’agilité. Un certain nombre d’entre eux seront sélectionnés pour la deuxième étape : le Draft Combine.

15 MAI AU 21 MAI : LE DRAFT COMBINE

Sur une durée d’une semaine, le Draft Combine prend place à un mois de la Draft NBA. Il constitue une étape importante pour ces jeunes joueurs. Durant le Combine, ces derniers sont mesurés (taille et poids) et doivent passer des tests médicaux ainsi que des entretiens avec des membres de franchises NBA. Tout comme l’Elite Camp, ils doivent aussi se mesurer à des matchs entre eux, des épreuves physiques et de tir.

16 MAI : DRAFT LOTTERY