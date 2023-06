Audiences NBA : les Playoffs 2023 ont été les plus regardés depuis… 5 ans

Adam Silver doit avoir des émotions assez partagées ce matin. En effet, la Ligue a annoncé les résultats des audiences NBA de la postseason suite au sacre des Nuggets. Si le résultat global a de quoi satisfaire notre ami au crâne luisant, les chiffres des Finales NBA vont le laisser sur sa faim.

Commençons par le gros morceau, les audiences moyennes de ces Playoffs 2023. Avec 5,47 millions de téléspectateurs en moyenne chez les trois diffuseurs de la ligue, ABC, ESPN et TNT, la NBA réalise ses meilleurs chiffres depuis cinq ans. Ben ouais, les Kings – Warriors, Lakers – Warriors, ou autres Boston – Philadelphie, ça plaît. Des franchises historiques, des séries qui vont loin, il y a tout pour faire kiffer les fans et mettre la banane sur le visage du Commissioner de la ligue.

2023 NBA Playoffs averaged 5.47M viewers across ABC, ESPN and TNT, making it the most watched in five years. pic.twitter.com/vjTrjvtGZc

— NBA Communications (@NBAPR) June 13, 2023

À l’inverse, les Finales NBA n’ont pas connu le même succès. Si on enlève les “années Covid” du débat, cette série finale de la saison a enregistré les audiences les plus basses depuis 2007 et les Finals Cleveland – San Antonio. La moyenne de téléspectateurs devant Nuggets – Heat est de 11,6 millions, une baisse d’environ 750 000 par rapport à la saison précédente, et bien loin des hauteurs que pouvait atteindre la Ligue à l’époque des joutes Cleveland – Golden State entre 2015 et 2018. C’est simple, les affrontements Steph – LeBron c’était du quasi 20 millions de téléspectateurs moyens chaque année.

Quelques facteurs peuvent expliquer ces chiffres, allez, petite analyse rapide. Déjà, les chiffres ont un peu de mal à remonter depuis la période Covid, il y a peut-être une petite perte de hype pour le basket à la télé depuis qu’on a découvert à quel point c’était relou de rester à la maison. Ensuite, l’intérêt pour les Finales n’aurait peut-être pas été le même si l’affiche avait été un Celtics – Lakers par exemple. Denver comme Miami sont des petits marchés, forcément ça a son impact. En même temps, les chiffres finaux ne sont pas si différents de ceux de l’année passée où Boston et Golden State avaient croisé le fer, il va sans doute falloir trouver une autre explication. Mais ça, c’est le boulot d’Adam Silver, et vu les pépettes en jeu, il le fera très bien.

Source texte : Yahoo Sports / NBA Communications