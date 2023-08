Il leur aura fallu un quart-temps. Un quart-temps pour se détacher d’une certaine softitude que l’on qualifiera d’apéritive, lors de ce premier match de la Coupe du Monde 2023, à Okinawa. Puis les Boomers ont accéléré, et le match était terminé.

Les stats de la démo des Boomers c’est juste ici !

Un début de match dans lequel on aura pu apprécier l’amour des Finlandais pour le tir à 3-points, à tel point que l’on s’est même demandé si les joueurs de Lassi Tuovi savaient qu’on pouvait aussi tirer dans la raquette. Lauri Markkanen met quelques minutes à chauffer, Sasu Salin fait parler son XP et son poignet, en défense Olivier Nkamhoua permet quelques vannes avec Aya alors que le nom de Henri Kantonen se suffit à lui-même. Bref, Joe Ingles a beau rentrer quelques tirs ce sont bien les Finlandais qui filent en tête après un quart-temps dans le premier match de ce Groupe E.

Ah, le réveil a sonné

Les leaders de la sélection australienne se réveillent enfin au deuxième quart et le jeu stéréotypé des Finlandais a déjà montré ses limites. Patty Mills et Josh Giddey donnent le ton, au troisième quart c’est un très bon Dante Exum qui se mêle à la teuf et l’écart grandit aussi vite que Victor Wembanyama de 8 à 15 ans. Il grandit pour atteindre les 30 pions ou presque au buzzer, après 40 minutes très inégales et qui auront – déjà – confirmé une partie de la hiérarchie de ce groupe, dans lequel les Allemands et les Japonais batailleront également. Les principaux boss de ce match côté Boomer ? Patty Mills (25 points, 8 rebonds, 4 steals), Josh Giddey (14/9/8), un bon Duop Reath dessous et un duo Ingles / Exum au taquet. Chris Goulding et Dyson Daniels ont joué le garbage, bref l’Australie est rentrée… tranquillement dans sa Coupe du Monde, alors que pour les Finlandais (19/8/4 pour Lauri), c’est déjà un joker de grillé pour une (utopique) qualif pour le tour suivant.

Coupe du Monde lancée !