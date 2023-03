Absent depuis trois matchs à cause d’un bobo à la main, Giannis Antetokounmpo a pu faire son retour cette nuit avec les Bucks. Dominant à souhait, le Greek Freak a porté les siens sur le parquet des Kings, avec une nouvelle prestation XXL.

La colère de l’Olympe s’est abattue sur les Kings cette nuit. En feu et inarrêtable, Giannis Antetokounmpo a vite prouvé que sa main allait très bien. Ultra-dominant d’entrée de jeu et auteur de 15 points dès le premier quart-temps, le Greek Freak a répondu au bon début de match de Sacramento. Longtemps en tête, les protégés de Mike Brown ont vu les Bucks revenir progressivement sur leurs talons avant que le diabolique Giannis ne passe la cinquième. Injouable sur la fin du troisième quart-temps, le double MVP du Wisconsin réussit à remettre les siens en tête avant le début du money time. Il reste douze minutes à jouer et le phénomène est déjà à… 40 points.

Le dernier acte sera particulièrement animé avec des Kings qui sonnent la charge grâce notamment à un Kevin Huerter en feu à longue distance. Malheureusement pour les joueurs au maillot violet, Khris Middleton et Brook Lopez vont parfaitement se relayer pour tenir le navire Milwaukee à flot tandis que Giannis récupère son souffle sur le banc. Le Freak revient pour finir sa soirée parfaite (46 points, 12 rebonds, 4 passes et un très propre 68% au tir), les lieutenants répondent encore présent pour enfoncer le clou alors que Sacramento a de plus en plus de mal à scorer. Malgré un baroud d’honneur de De’Aaron Fox, Milwaukee parvient à gérer les derniers instants sans stresser et solidifie encore plus sa première place à l’Est grâce à la défaite de Boston du côté de Houston.