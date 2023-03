Top 10 savoureux ce matin, avec la presque action de la saison pour Rudy Gobert et la presque action de la saison pour Ochai Agbaji. Et on ne vous en dit pas plus, car teaser c’est un métier.

R.J. Hampton devrait profiter de la fin de saison éclatée des Pistons pour briller et récupérer un peu de confiance. C’est possible de faire pareil avec Killian Hayes ?

Un Espagnol qui conclut un alley-oop sur un back-door, c’est une douzaine de France – Espagne qui nous remontent comme comme quand on rote de l’ail.

Rudy Gobert is the new Olajuwon… mais Clint Capela is the new Mutombo. Jean-Michel Apeuprès.

Incroyable défense de Bam Adebayo, même si c’est un peu facile de le faire quand on a des ailes d’Airbus à la place des bras.

Jalen Smith qui contre Jalen Duren, c’est aussi l’occasion de vous rappeler que Jalane existe.

Pour arrêter Giannis Antetokounmpo il faut se mettre à trois… mais ça ne marche même pas à chaque fois.

CECI EST LE BASKET-BALL MESSIEURS DAMES.

Tant qu’à faire, autant le laisser y aller et prendre des photos.

Quelqu’un a pensé à vérifier si Anthony Edwards n’avait pas des ressorts planqué sous les semelles ?

Jabari Smith a lâché une bête de match mais il a surtout pris le poster de la nuit par un espèce de vengeur masqué.