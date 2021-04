Simple entorse pour Trae Young : le dégarni sera vite de retour avec les Hawks et on remercie la vie pour ce cadeau

Enfin une nouvelle qui va dans le bon sens à propos des innombrables blessures cette saison. Victime d’une entorse à la cheville gauche face à New York mercredi dernier, Trae Young n’aura besoin que de quelques jours d’arrêt au stand avant de pouvoir retourner sur les parquets. Si vous tendez suffisamment l’oreille, vous pourrez entendre un ouf de soulagement d’Atlanta à Châteauroux.

Cette blessure à la cheville est donc survenue dans le match si serré entre les Knicks et les Hawks, qui est même allé jusqu’en prolongation entre ces deux équipe du Top 5 de la Conférence Est (137-127). Malheureusement, Trae Young n’a pas vu la couleur de cette overtime, blessé lors du troisième quart. Heureusement, l’IRM passée hier n’a révélé qu’une légère entorse de stade 2 – et on ne parle pas de l’émission Matthieu Lartot sur France 2 – comme nous le relaye Adrian Wojnarowski d’ESPN. C’est donc un gros soulagement du côté d’Atlanta qui va pouvoir compter sur son meneur qui sera de retour avant la fin de la saison régulière. Il faut dire que cette équipe à grandement besoin du Monsieur dégarni, lui qui tourne quand même à 25,3 points à 42,9% au shoot dont 35,7% du parking, 3,9 rebonds et 9,6 passes, le tout en jouant un peu plus que 34 minutes de moyenne sur les 54 matchs effectués. Si les Oiseaux volent si haut et ont établi leur nid à la cinquième place de la Conférence, c’est que pépère a charbonné.

An MRI revealed a Grade 2 lateral sprain on Atlanta All-Star guard Trae Young's left ankle, source tells ESPN. He's expected to be able to return to play once swelling and discomfort are gone. Best possible news after Wednesday night's injury at MSG. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2021

Là-dessus, le Woj a bien raison, c’était la meilleure nouvelle possible, It’s Friday then, vous connaissez la suite. Maintenant que vous avez tous la chanson en tête, on va pouvoir se pencher sur le calendrier des Hawks d’ici la fin de la saison régulière. Il reste 13 petits matchs à disputer pour les Piou-Pious et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne va pas être de la tarte. Sur ces 13 rencontres, Atlanta va jouer Miami, Milwaukee, Philly deux fois, Portland, Phoenix et les Wizards deux fois également. Des équipes qui vont vouloir tout donner pour finir le run des Playoffs – ou du play-in. Que l’on rassure les fans des Hawks, ils ont tout de même quelques matchs qui devraient rapporter des victoires, ô combien cruciales, histoire de se maintenir en Playoffs. Mais quand même, les Hawks n’ont pas un programme des plus faciles pour se maintenir à flot dans le tableau de la Conf’ Est pour tenter d’aller chercher l’avantage du terrain au premier tour. Leur calendrier est idéal pour une équipe qui monte en puissance, mais les Hawks doivent surtout éviter de descendre et se retrouver aux difficiles places 7 ou 8, significatives de play-in tournament. Pour le moment, Trae est noté out pour les deux prochains matchs. Il faudra attendre de voir comment sa cheville réagit et s’il retrouve de la mobilité, mais c’est déjà une victoire de le voir – possiblement – de retour si vite.

Une très bonne nouvelle donc qui vient éclaircir notre journée, marquée par d’autres drames. Trae Young va pouvoir refouler les parquets et d’ici seulement quelques jours. Au petit bonheur la chance on pourrait même dire, pour une équipe d’Atlanta qui va fortement avoir besoin de son leader pour la fin de saison qui s’annonce plus que dense.

Source texte : ESPN