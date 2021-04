Joel Embiid a son avis sur le joueur qui devrait être MVP : spoiler, ce n’est ni Nikola Jokic ni Stephen Curry

Auteur d’une campagne exceptionnelle au sein d’une équipe des Sixers toujours en tête à l’Est malgré trois défaites consécutives, Joel Embiid possède quelques arguments bien solides dans la course au MVP, où Nikola Jokic est souvent considéré comme le favori. Et on peut compter sur le pivot de Philadelphie pour appuyer son dossier.

Nous sommes à moins d’un mois de la fin de la saison régulière, c’est donc la dernière ligne droite pour marquer les esprits sur les parquets mais aussi derrière les micros. Après James Harden il y a quelques semaines et Stephen Curry, qui a tout récemment déclaré « qu’il devait être le MVP », c’est Joel Embiid qui est allé défendre son bifteck lors d’une interview avec Shams Charania de Stadium. Tournant à plus de 30 points, 11 rebonds et 3 passes décisives de moyenne, avec 1,4 contre et 1,0 interception en prime, Jojo réalise une saison sensationnelle après la campagne décevante de l’an passé, et c’est tout Philadelphie qui rayonne puisque les Sixers possèdent aujourd’hui le meilleur bilan de la Conférence Est avec 39 victoires pour 20 défaites, à égalité avec les Nets. Favori pour remporter le trophée de MVP à la mi-saison, Embiid a été pénalisé par une blessure au genou au cours du mois de mars, lui qui a raté 18 matchs au total en 2020-21, ce qui a notamment dégagé la route pour Nikola Jokic, auteur lui aussi d’un exercice de mutant. Cependant, malgré les matchs manqués, malgré les perfs monstrueuses du Joker ou encore l’explosion récente de Stephen Curry, Joel ne voit personne d’autre que lui pour le titre de MVP.

« Il n’y a aucun doute, je suis le MVP » a déclaré Embiid à Shams. « Je domine depuis le début de la saison. À chaque fois que je touche le ballon, on envoie trois mecs sur moi, et je suis tout de même capable de faire ce que je sais faire de mieux. Quand on regarde le classement et mes stats, je pense que je mérite aussi d’être dans une All-Defensive Team. Je joue des deux côtés du terrain. On est numéro un à l’Est. Quand on regarde le MVP des deux dernières années, à savoir Giannis [Antetokounmpo, ndlr.], c’est ce qu’il a fait. Il était dominant des deux côtés du terrain, il avait les stats et les Bucks étaient premiers à l’Est. »

Pas de doute, Jojo sait se vendre, mais on lui rappelle quand même que les Bucks survolaient la saison régulière contrairement aux Sixers, et que Giannis n’était quasiment jamais à l’infirmerie. Et aujourd’hui, si la domination individuelle d’Embiid est indéniable en attaque comme en défense et que les résultats collectifs sont bons, c’est vraiment son total de matchs ratés qui joue contre lui. C’est la grande différence avec Nikola Jokic, qui n’a pas manqué la moindre rencontre cette saison. Ça risque donc d’être tendu d’autant plus que les Nuggets, bien que quatrièmes à l’Ouest, possèdent presque le même bilan que les Sixers avec 38 victoires pour 20 défaites. Mais au final, que Jojo soit MVP ou pas, cette saison restera comme celle où Embiid a franchi un gros cap sur le plan individuel. Absent des All-NBA Teams l’an passé et incapable d’éviter un sweep au premier tour des Playoffs 2020, Embiid est revenu avec le couteau entre les dents cette année : plus focus, en meilleure forme et déterminé à montrer qui est le patron, le pivot camerounais a remis les points sur les i en portant son équipe vers le succès et en profitant également d’un effectif plus équilibré autour de lui avec l’ajout de shooteurs comme Danny Green et Seth Curry. Et son objectif prioritaire aujourd’hui, c’est d’emmener les Sixers le plus haut possible, avec le titre NBA en ligne de mire.

Premier pivot à tourner à 30 points de moyenne depuis Moses Malone au début des années 1980, Joel Embiid réalise une saison historiquement bonne. De quoi remporter le titre de MVP ? Avec seulement 41 matchs joués à l’heure de ces lignes, il part avec un vrai désavantage, mais qui sait…

Source texte : Stadium

76ers star Joel Embiid sits down with @Stadium: “There’s no doubt (I’m MVP). I’ve been dominant all season. I’m not going to stop.” On motivation from feeling disrespected and frustrated last season, Shaq’s criticism “opened my eyes to actually realize that I can be that guy.” pic.twitter.com/Ud3O2APOkV — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2021