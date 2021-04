Spencer Dinwiddie estime un retour en Playoffs « réaliste » : c’est vrai que ça manque d’armes offensives à Brooklyn…

Avec l’effectif des Nets étoilé de la tête aux pieds, on aurait presque oublié que Spencer Dinwiddie est toujours à Brooklyn. Victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit fin décembre, il ne ferme pas la porte à un potentiel retour pour les Playoffs, de quoi hyper la franchise new-yorkaise.

La blessure de Spencer Dinwiddie fut l’un des premiers gros bobos à Brooklyn cette saison. Quand on regarde dans le rétro, cette équipe a quand même sacrément morflé cette année. C’est sur un contact avec un joueur des Hornets, somme toute anodin, que la saison de Spencer bascula. Écarté du terrain, rien ne laissait présager une telle blessure, et pourtant ce fut le cas. Résultat : rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit synonyme de fin de saison potentielle. Un gros coup d’arrêt pour le guard évoluant à Brooklyn depuis 2016. Depuis son arrivée, il montait en puissance et la saison passée fut sa meilleure avec pas moins de 20,6 points et presque 7 passes décisives de moyenne en plus de 31 minutes de jeu. Bien moins en vue aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving en début de saison, il restait tout de même un élément important et on avait quasiment tiré un trait sur sa présence cette année. Mais lui n’a pas encore totalement rayé un éventuel retour. Comme nous le rapporte The Athletic, Spencer se laisse la possibilité de revenir, si son état de santé le permet bien entendu.

Spencer Dinwiddie was asked about status for the playoffs at Collision: "Ohh, that's a tough one. Recovery's going great…The ramp-up to be able to play in a playoff atmosphere is realistic." Adds conditioning is main hurdle and he's returned to the court in past couple weeks. — Diamond Leung (@diamond83) April 22, 2021

« Oh, c’est une question difficile, la rééducation se passe très bien… La montée en puissance pour pouvoir jouer dans une atmosphère de Playoffs est réaliste. » – Spencer Dinwiddie.

« Réaliste », voilà un mot qui donne des petits frissons. On parle quand même d’un gars talentueux qui peut faire quelques différences en attaque. Et puis dans un effectif comme celui des Nets d’aujourd’hui, pardon hein, mais ça rajoute encore une arme offensive supplémentaire, de quoi faire flipper encore plus la concu. Quand vous avez trois des meilleurs attaquants de la Ligue avec Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant dans le cinq de départ (si ça arrive un jour…), Dinwiddie n’est évidemment pas indispensable mais ce n’est pas pour autant qu’il ne peut pas se montrer utile, lui qui voulait prendre le rôle d’un Draymond Green, en mode facilitateur. Avec les nombreux bobos qui touchent le Big Three et notamment Harden et KD, un Dinwiddie ferait cependant du bien actuellement. Ceci étant dit, on croise les doigts pour qu’il puisse revenir en forme dès que possible, et potentiellement durant les Playoffs. Pour rappel, Spencer possède une player option à 12,3 millions de dollars sur la saison prochaine, qu’il peut décliner afin de devenir agent libre cet été. Alors attention à ne pas revenir trop vite non plus…

Spencer Dinwiddie pourrait bien revenir montrer sa tête à Brooklyn, qui ne dirait pas non à son retour, même si retrouver le rythme sera compliqué surtout en Playoffs. En tout cas, on souhaite bon courage à ceux qui vont affronter une équipe des Nets au complet, si elle l’est toutefois un jour.

Source texte : The Athletic