Spencer Dinwiddie veut être le Draymond Green des Nets : pas sûr que Kevin Durant soit d’accord avec ça

Avec le retour de Kevin Durant l’an prochain et la présence de Kyrie Irving, les Nets vont clairement rentrer dans la catégorie des poids lourds de l’Est. Le talent sera là, mais il faudra trouver un moyen de faire fonctionner tout ce beau monde. Spencer Dinwiddie veut ainsi jouer le rôle de glue guy, un peu comme Draymond Green aux Warriors.

Avec plus de 20 points par match et quasiment sept passes décisives de moyenne, Spencer Dinwiddie a sorti ses meilleures stats en carrière en 2019-20. Il a notamment profité des nombreux bobos de Kyrie Irving pour noircir les box scores, lui qui a été titularisé à 49 reprises (contre quatre titularisations en 2018-19) pour 31,2 minutes de moyenne (record en carrière). Un rôle important qui devrait cependant changer en 2021. Parce que forcément, lorsque vous avez un Kyrie qui revient et un Kevin Durant qui va retrouver les terrains après une saison blanche, y’a quand même de bonnes chances que l’ami Spencer soit contraint de prendre un peu de recul pour laisser les deux stars faire leur show. Il pourrait notamment retrouver un costume de sixième homme derrière un backcourt Uncle Drew – Caris LeVert. De quoi le frustrer ? Pas du tout. Car visiblement, il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour maximiser le collectif de ces Nets nouvelle version et désormais dirigés par Steve Nash. Dans une interview sur l’émission The Jump (ESPN) avec Rachel Nichols, Kendrick Perkins et Zach Lowe, Dinwiddie s’est exprimé sur ses intentions, déclarant qu’il voulait devenir le Draymond Green de Brooklyn.

« Évidemment, on ne sait pas qui va commencer les matchs et qui sera sur le banc, en dehors de KD et Kyrie bien sûr. Mais honnêtement, une fois que tout sera mis en place, et si on suit le modèle de Golden State, je me vois comme le Draymond Green de l’équipe, le glue guy. Parfois, je vais prendre 10 rebonds, parfois je vais distribuer 10 assists, parfois je vais scorer un peu plus car on a un meneur de jeu très dynamique, et nous avons aussi le meilleur scoreur de tous les temps. C’est dans ce rôle que je me vois, et ce serait un honneur de le remplir pour essayer de gagner un titre. »

Quand on se souvient de l’épisode Kevin Durant – Draymond Green en novembre 2018, pas sûr que KD soit ravi par cette décla. Blague à part, voici le genre de propos qui doit faire plaisir aux fans des Nets. Car clairement, des joueurs vont devoir sacrifier des choses pour que la talentueuse équipe de Brooklyn puisse tourner correctement. Avec Kyrie, KD, LeVert et Dinwiddie, on peut dire qu’il y a du monde pour tâter la gonfle mais il n’y aura qu’un seul ballon sur le terrain. Par le passé, on a vu des équipes galérer à trouver un équilibre collectif, non pas par manque de talent, mais plutôt par manque de cohésion à cause de frustrations individuelles. C’était le cas par exemple aux Celtics en 2018-19, lors de la deuxième saison d’Irving à Boston. C’est évidemment le scénario qu’on veut éviter chez les Nets et Spencer veut faire de son mieux pour faciliter les choses. Contribuer, peu importe de quelle manière, tant que ça peut aider l’équipe à atteindre ses objectifs. À 27 ans et après quatre saisons à BK, Dinwiddie fait partie des voix qui comptent dans le vestiaire, encore plus quand on tient compte de sa belle progression sous les couleurs de la franchise new-yorkaise. Ce genre de sortie médiatique, ça peut donner le ton d’une manière positive et ça facilitera la vie à Steve Nash.

Le style de jeu de Spencer Dinwiddie n’a évidemment pas grand-chose à voir avec celui de Draymond Green, mais le combo guard veut s’inspirer du triple All-Star pour aider les Nets à trouver leur collectif. Une bonne mentalité, surtout qu’il peut potentiellement devenir agent libre en 2021. On en connaît certains qui penseraient avant tout à leur pomme dans ce genre de situation…

Source texte : The Jump (ESPN)