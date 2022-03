La course aux Playoffs : les Mavericks en patron face au Jazz, et c’est presque une victoire qui compte double

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un peu plus de trente jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Hawks : 113-110

Sixers – Bulls : 121-106

Heat – Rockets : 123-106

Wolves – Blazers : 124-81

Mavericks – Jazz : 111-103

Spurs – Lakers : 117-110

Nuggets – Warriors : 131-124

Kings – Knicks : 115-131

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Mavericks, Heat et Nuggets : c’était le choc de la nuit pour les places UEFA, et au terme d’une rencontre musclée qui a notamment vu Luka Doncic et Rudy Gobert tenter à deux reprises de ses rouler des pelles, ce sont finalement les Mavs qui ont eu le dernier mot. Donovan Mitchell s’est offert une belle coulante alors que Don Lulu a fait son barouf habituel (35/16/7/3) et voilà Dallas qui enchaine sa cinquième victoire de suite, la onzième en treize matchs, se rapprochant ainsi plus que jamais de sa victime du soir dans la course au Top 4 de l’Ouest. Big up également aux Nuggets qui, justement, ne perdent pas de vue ce Top 4 grâce à une nouvelle perf fofolle de Nikola Jokic, et au Heat enfin au complet qui conforte sa première place à l’Est malgré des Sixers qui arrivent la bave aux lèvres dans leur rétro.

Mauvaise opération du jour – Bulls, Hawks, Jazz, Warriors : rien ne va plus à Chicago, avec une nouvelle défaite face à un cador, la cinquième de suite au passage. Privés de Nikola Vucevic les Taureaux ont pris le bouillon face à Joel Embiid et voient désormais les Celtics revenir forts sur leur quatrième place, alors qu’un peu plus bas les Hawks ont perdu une belle occasion de prendre une win de plus en perdant en OT face aux Pistons. Le Jazz on en a parlé plus haut, et les Warriors ont rendu la deuxième place de l’Ouest aux Grizzlies, 24h après que les Grizzlies la leur ait rendue, 24h après que les Grizzlies la leur ait prise, on ne sait pas si vous suivez mais ça devient relou faut se mettre d’accord.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Nets

– 1h : Pacers – Cavs

1h : Magic – Suns

1h30 : Grizzlies – Pelicans

– 2h : Thunder – Bucks

4h : Warriors – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Hornets, Nets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Hornets

Bucks – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Hornets et Nets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans