NBA Top 10 du jour : Carmelo Anthony a crossé un défenseur, la Lakers Nation est dithyrambique et parle de titre en juin

Le retour de Victor Oladipo, Jeff Green et Carmelo Anthony qui ambiancent leur EPAHD et Tyler Herro qui se lance des défis, voilà une partie de ce que vous pourrez trouver dans le NBA Top 10 du jour. Pour la suite ? Faut juste lire, faites un effort oh.

Derrick Jones Jr. a tranquillement laissé James Harden faire son petit bazar avant d’aller le cueillir, un peu comme quand tu te fais tirer au buzzer la meuf que t’avais chauffé toute la soirée.

Dernière nouvelle, il y a un énorme pont à Philadelphie. Pas le Pont Benjamin Franklin hein, un autre.

Malik Beasley a dunké tout seul en contre-attaque, on propose donc de lui donner tout de suite le trophée de MVP.

Jaden McDaniels a crossé Greg Brown III, on vous propose donc de lui donner tout de suite le trophée de MIP.

MAIS OUIIIIIIIIIIII VICTOR OLADIPO IS BACK !!!!!!

Jock Landale et Keldon Johnson sont les jumeaux Derrick de la NBA, et si tu as la référence c’est que t’as plus de 35 ans.

On ne sait pas si Luka Doncic envoie des alley-oops avec sa louche mais on sait par contre qu’il se sert de louches pour envoyer des alley-oops.

64 ans pour Jeff Green et toujours la même aisance dans les airs.

73 ans pour Carmelo Anthony et toujours la même aisance balle en main.

Voici trois des 31 points marqués cette nuit par Tyler Herro, pour qui la vie est apparemment trop facile.