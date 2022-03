Tanking et course à la Draft 2022 : les gamins des Rockets font kiffer, mais attention quand même à ne pas trop gagner

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Rockets se sont offerts une petite respiration avant de se remettre à perdre très vite. « En tout cas on leur souhaite. »

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Celtics – Nets : 126-120

Bucks – Suns : 132-122

Wizards – Pacers : 133-123

Rockets – Grizzlies : 123-112

Thunder – Jazz : 103-116

Cavaliers – Raptors : 104-96

Nuggets – Pelicans : 138-130

Clippers – Knicks : 93-116

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Thunder et Pacers : l’opération Tankathon 2022 suit son cours à la campagne. Les Pacers ont laissé un grand Letton faire son show et valident de plus en plus leur place au pied du podium de la honte aux côtés du… Thunder, qui a également assuré ce soir en laissant un moyen Croate faire son show, tout en laissant el crackito Shai Gilgeous-Alexander faire le sien sans que ça n’ait trop d’importance. Beau gosse les bouseux, c’est ça qu’on veut.

Mauvaise opération du jour – Rockets (et Knicks) : ils restaient sur une magnifique série de douze défaites consécutives, un énorme 1-16 sur les dix-sept derniers matchs, solidement installés à l’avant du tank le plus reluisant de la Ligue. La venue des Grizzlies cette nuit aurait pu/du prolonger la série mais il faut croire que la deuxième meilleure équipe de NBA ne fait pas spécialement peur aux caïds du Texas. Kevin Porter Jr. et Jalen Green ont été très bons, Christian Wood a été très bon, et au final ça donne l’un des résultats les plus étonnants de la nuit pour des Rockets qui laissent du coup le bonnet de bel âne au Magic. Pas un drame mais attention, on les connait ces gamins, et il ne faudrait pas non plus que gagner des matchs devienne une habitude à Houston. Big up également aux Knicks, tiens, qui vont donc se mettre à gagner maintenant que ça ne sert plus à rien.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Hawks

– Hawks 1h : Sixers – Bulls

1h30 : Heat – Rockets

2h : Wolves – Blazers

2h30 : Mavericks – Jazz

2h30 : Spurs – Lakers

– Lakers 3h : Nuggets – Warriors

4h30 : Kings – Knicks

Rappel concernant la Lottery :