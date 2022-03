La course aux Playoffs : beh alors les Grizzlies, ça leur allait pas d’être deuxièmes à l’Ouest ?

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un peu plus de trente jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Celtics – Nets : 126-120

Bucks – Suns : 132-122

Wizards – Pacers : 133-123

Rockets – Grizzlies : 123-112

Thunder – Jazz : 103-116

Cavaliers – Raptors : 104-96

Nuggets – Pelicans : 138-130

Clippers – Knicks : 93-116

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Celtics, Cavs, Bucks et Nuggets : on l’a vu hier soir avec cette leur victoire face aux Nets, ces Celtics vont emmerder plus d’une franchise jusqu’à la fin de la saison et si la bande à Jayson Tatum continue sur sa lancée elle pourrait même aller valider une place bien au chaud sur le podium de l’Est. A Cleveland on respire un peu en assurant un chouïa la sixième place faute de mieux et ce malgré la blessure au doigt de Jarrett Allen, alors que les Bucks continuent leur montée en puissance avec cette fois-ci un buffet à volonté servi par Khris Middleton et Jrue Holiday dans le dernier quart-temps du match face aux Suns. A l’Ouest justement, les Nuggets font la belle affaire de la nuit en s’imposant à l’arrache face aux Pels et entrevoient ainsi les places 5 et 4 de Dallas et Utah.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies, Nets et Raptors : à croire que la pression était trop grande, puisque dès le lendemain de l’obtention de la deuxième place de l’Ouest suite à la défaite des Warriors face aux Lakers, Memphis a directement rendu cette place de dauphins aux Dubs. Sortie de route étonnante mais loin d’être dramatique à Houston, dommage car cette bande de fous furieux avaient l’occasion de mettre une main et demi sur le seed 2. Pour les Nets c’est toujours aussi compliqué même si Kevin Durant chauffe encore un peu plus (37 points dans la défaite face à Boston), alors que les Raptors ont perdu le choc des malades face aux Cavs et perdent une belle occasion, justement, de se rapprocher de la sixième place de Cleveland.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Hawks

1h : Sixers – Bulls

– 1h30 : Heat – Rockets

– Rockets 2h : Wolves – Blazers

– Blazers 2h30 : Mavericks – Jazz

– 2h30 : Spurs – Lakers

3h : Nuggets – Warriors

– 4h30 : Kings – Knicks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Hornets, Nets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Hornets

Bucks – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Hornets et Nets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans