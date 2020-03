La course aux Playoffs : officiel, les Kings sont dans la course, au moins aussi officiel que les Grizzlies ne lâcheront rien

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Kings, Jazz et Grizzlies : c’est de plus en plus officiel, les Kings ont les dents longues. peut-être est-ce la présence dans le coin des plus gros die-hard fans français de la franchise (big-up les gars, on vous voit), mais en tout cas à Sacto on commence à y croire bien comme il faut et d’autant plus grâce à la victoire de la nuit passée face à des Blazers blasés. Seul souci pour les Rois ? Memphis ne semble pas disposé à craquer si facilement, et la win des Ours contre Atlanta leur laisser encore un matelas suffisant pour voir venir « sereinement » la concurrence. Un peu plus haut dans le classement le Jazz continue quant à lui sa saison sérieuse en mettant une option sur l’avantage du terrain en Playoffs et peut même apercevoir désormais les Nuggets au bout de la ligne droite.

Mauvaise opération du jour – Rockets, Nuggets, Sixers et Blazers : vases communicants obligent, les Rockets, les Nuggets et surtout les Blazers ont ce matin la migraine. Nouvelle défaite évitable des Pépites face à… Cleveland, défaite assez catastrophique pour Portland face à un concurrent direct dans la coure à la huitième place, et à l’Est les Sixers chient également dans la colle en se faisant outplay par Damion Lee, Marquese Chriss et Eric Paschall.

Les grosses affiches de ce soir :

Clippers – Lakers

Celtics – Thunder

Mavericks – Pacers

Rockets – Magic

Kings – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers