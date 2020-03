La course aux Playoffs : victoire des Spurs face à Dallas, mais les Spurs y croient-ils encore?

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Celtics, Rockets, Spurs et Blazers : les Celtics ont probablement repoussé les Pacers jusqu’au mois d’avril et ce malgré un très bon Victor Oladipo, les Rockets ont gagné un match de basket pour la première fois depuis le Moyen-Age, alors que côté Texas et Oregon on continue à croire à un héroïque retour à la huitième place. On aura d’ailleurs un oeil avisé la nuit prochaine sur le gros… Kings – Pelicans, qui pourrait bien déterminer qui de Sacto ou NOLA les épaules les plus solides pour aller chercher Memphis dans les prochaines semaines.

Mauvaise opération du jour – Pacers, Grizzlies et Mavs : on l’a mentionné un peu plus haut, les Pacers ne sont pas loin d’avoir perdu toute chance de se rapprocher du podium avec leur défaite face à Boston. Pour les Grizzlies attention, la défaite face au magic cumulée aux victoires de Portland et San Antonio oblige les Ours à stay focus comme on dit en Finlande. C’est pas une course cette bagarre pour le spot 8 à l’Ouest, c’est une vraie empoignade.

Les grosses affiches de ce soir :

Thunder – Jazz

Mavs – Nuggets

Kings – Pelicans

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers