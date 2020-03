La course au tanking et à la Draft 2020 : les Knicks et les Cavs au top, y’a des défaites qui ont vraiment le goût de victoire

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Knicks, Cavs et Wolves : on pourrait également citer les Suns, défaits logiquement à Portland, ou encore les Warriors qui poursuivent leur parfaite course à la dernière donc première place, mais les trois franchises qui ont le smile ce matin sont stationnées du côté de New York, Cleveland et Minneapolis. Il fallait pour les Knicks réussir l’exploit de ne pas tomber dans le piège des Wizards (gagner 150-145 par exemple), et le défi fut pleinement réussi avec pour le plaisir un très bon Frank Ntilikina. Peut-être la plus belle soirée de la saison des fans français de la franchise de New York, imaginez. Les Cavs ont quant à eux fait le job en s’inclinant face aux Bulls en faisant semblant de se battre, beau gosse, alors que les Wolves se remettent tranquillement en ordre de (dé)marche en perdant face à des Rockets (un peu) retrouvés.

Mauvaise opération du jour – Wizards et Bulls : il fallait être très fort pour réussir à perdre face aux institutions de lose que sont les Knicks et les Cavs. Malheureusement les jeunes Sorciers et Taureaux ont encore pas mal de choses à apprendre de leur bête noir du jour…

Les matchs à surveiller ce soir :

Hawks – Knicks

Rappel concernant la Lottery :