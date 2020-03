La course au tanking et à la Draft 2020 : les Warriors ont reposé Steph Curry pour ne pas gagner, puis les Warriors ont… gagné

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Hawks et Pistons : magnifique opération pour Atlanta, qui récupère la troisième place du classement des nullos. Défaite gérée de main de maître face à Memphis grâce à un Trae Young qui a pris le soin de ne pas trop chauffer, c’est qu’il comprend vite le petit. Les Pistons continuent quant à eux leur course folle vers une dernière place qui serait une vraie réussite. La recette parfaite pour perdre des matchs en héros ? Jouer avec les 50 meilleurs joueurs de la franchise… dans les tribunes, ça marche évidemment à tous les coups.

Mauvaise opération du jour – Cavs et Warriors : les héros des Finales NBA 2015, 2016, 2017 et 2018 sont fatigués, mais attention à ne pas se tromper d’objectif. Dans l’Ohio J.B. Bickerstaff semble insuffler une nouvelle énergie à ses joueurs alors que du côté de Frisco le retour de Steph Curry donne des ailes à tout le monde… sauf qu’il ne faudrait pas oublier le but de la manœuvre cette année. Les Warriors ont un peu de marge, les Cavs beaucoup moins, et tous ces messieurs devront en tout cas revenir très vite à leurs premières amours, à savoir prendre de belles branlées bien acidulées.

Les matchs à surveiller ce soir :

Nets – Bulls

Wolves – Pelicans



– Pelicans Suns – Bucks



– Bucks Wizards – Heat

Heat Cavs – Spurs



– Spurs Knicks – Pistons

