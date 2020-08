La course aux Playoffs : les Kings qui se plantent d’entrée face à un concurrent direct, pourquoi on n’est pas surpris ?

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Blazers : si le gros choc de la nuit opposait les Bucks aux Celtics ou encore les Mavericks aux Rockets, le match qui pesait vraiment lourd concernait Portland et Memphis dans la course pour la huitième place. Et à ce petit jeu-là, c’est la bande à Damian Lillard qui a pris le dessus en prolongations. Les Blazers ont ainsi non seulement pris un match aux Grizzlies, mais ils confortent aussi leur spot en tant que barragistes. Avec New Orleans et Sacramento qui ont raté leur entrée, les hommes de l’Oregon sont bien partis pour se donner une chance d’aller en Playoffs.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies et Kings : on a déjà parlé un peu de Memphis, alors on va surtout parler des Kings. Oh oui ces fameux Kings, qui tournaient bien avant la suspension de la saison mais qui sont tombés cette nuit face à des Spurs pourtant privés de LaMarcus Aldridge. S’incliner contre un concurrent direct aux Playoffs alors que l’étau va se resserrer très vite dans la course à la huitième et neuvième place, c’était vraiment pas une bonne idée. Résultat, Sacramento est désormais 12è.

Les affiches du soir

Nuggets – Heat

Thunder – Jazz

Clippers – Pelicans

Pacers – Sixers

Raptors – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Nets

Raptors – Magic

Celtics – Sixers

Heat – Pacers