NBA Top 10 du jour : Ja Morant à un cheveu de se cogner la tête au cercle, fais gaffe gamin c’est que le début

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Les Grizzlies ont perdu face aux Blazers dans un match capital dans la course aux Playoffs, mais ils pourront se consoler en regardant le Top 10 du jour. Car leur duo de rookies composé de Ja Morant et Brandon Clarke squatte les deux premières places avec deux alley-oops bien sales. En numéro 2, Morant envoie Brandon sur orbite pour le plus grand malheur de Zach Collins, puis les deux inversent les rôles avec Ja qui conclut à travers un gros tomar sur contre-attaque, la tête au cercle bien évidemment. Autre vedette de ce Top 10, Robert Covington, présent à deux reprises, ainsi que Giannis Antetokounmpo et James Harden, qui n’ont pas perdu de temps pour sortir des perfs XXL.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour une belle soirée à cinq matchs.