Bucks – Celtics : le replay du live en mode reprise chez Mickey, parce que la NBA en plein été c’est cool aussi

Qui dit reprise de la NBA dit reprise des matchs commentés en direct avec TrashTalk ! Hier soir, on a relancé la saison avec un petit Bucks – Celtics qui sentait bon les Playoffs. Allez, séance replay pour ceux qui sont passés à côté.

Il fallait bien qu’on reprenne nos bonnes habitudes. Deuxième journée seulement de régulière, et TrashTalk a fait son retour sur le canap’ pour mettre les casques comme au bon vieux temps, tout ça malgré la chaleur. Bah oui, avec le reprise officielle de la NBA dans la bulle de Mickey, on ne pouvait pas s’empêcher de commenter un bon match de basket histoire de bien se remettre dans l’ambiance, surtout qu’il y avait de belles rencontres au programme dont ce Milwaukee – Boston dans les hauteurs de l’Est. Mais ce live, c’était aussi l’occasion de revenir sur les deux matchs de la première journée, d’échanger sur les grands débats concernant la reprise, et de se pencher sur les grosses affiches à venir. Un joli programme donc. Au total, ça donne quasiment quatre heures de live, autant dire qu’on s’est vite remis dans le grand bain.

La NBA est officiellement de retour, et il fallait absolument marquer le coup d’une manière ou d’une autre. C’est chose faite, on peut passer à la suite.