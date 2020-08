Zion Williamson pas encore prêt à jouer de grosses minutes selon David Griffin : ne vous inquiétez pas, tout ça fait partie d’un plan

Les New Orleans Pelicans ont fait leur rentrée ce jeudi, lors de la soirée de reprise NBA, et tout ne s’est pas passé comme prévu. Défaite contre le Jazz après avoir eu le match en main, yikes. Mais surtout, il y a eu le cas Zion Williamson. Le jeune prodige a soulevé beaucoup de débats au sein des fans et des médias à cause de son temps de jeu réduit. Il est temps de faire un point sur la situation.

C’était l’un des gros sujets de discussion lors de la soirée de reprise jeudi : le temps de jeu de Zion. 15 minutes à peine, pour 13 points à 6/8 au tir. On savait que les Pelicans voulaient y aller mollo avec leur phénomène, mais le voir sur le banc dans les derniers instants d’une rencontre serrée, c’était quand même assez surprenant. Parce que oui, Williamson a commencé les quart-temps, sans les terminer. Alors après la courte défaite face au Jazz, forcément il y a eu débat sur le sujet. Face à ça, le vice-président exécutif des opérations basket des Pels David Griffin s’est exprimé pour mettre les choses au clair. Tout est calculé, tout ça fait partie d’un plan. Pour rappel, le rookie a manqué 13 jours de préparation avec l’équipe pour une urgence familiale en dehors de la bulle et n’a pas pu participer aux scrimmages de pré-reprise. C’est la clé pour comprendre l’affaire. Le staff médical de New Orleans avait mis en place exactement le même programme de restriction de minutes pour les autres joueurs sur les premiers matchs de prépa. C’est David Griffin himself qui en a parlé, via ESPN :

« Beaucoup de nos joueurs ont été restreints à 12 ou 15 minutes pendant les scrimmages. Pas parce que nous avions un nombre fixe de minutes prévues, mais parce qu’on avait une approche très stricte quant à leur préparation. Tout le monde a dû passer par là pendant la prépa mais Zion n’a pas eu cette opportunité. […] Il avait une raison tout à fait légitime de partir, mais malheureusement, il a 13 jours de retard sur le groupe en matière de préparation après quatre mois sans jouer. »

Comme indiqué par ESPN, lors du premier scrimmage des Pelicans, Lonzo Ball avait joué 19 minutes, Brandon Ingram était limité à 11, et Jrue Holiday à 16. La logique est donc la même pour Zion. Tant qu’il n’aura pas fini proprement sa préparation, il ne sera pas utilisé 30 minutes par match. Ce sera d’ailleurs le cas contre les Clippers ce soir à minuit, où il ne jouera pas de « minutes significatives » selon David Griffin, et peut-être même contre les Grizzlies lundi prochain dans un match pourtant hyper important pour New Orleans. Le problème dans tout ce joli plan, c’est que les Pelicans sont en retard dans la course aux Playoffs et ont déjà grillé un joker contre le Jazz. Ils sont toujours à 3,5 matchs des Grizzlies, et doivent absolument commencer à gagner pour espérer accrocher au moins le tournoi play-in entre le huitième et le neuvième. Pour ça, les Pels auront absolument besoin du prodige aux 130 kilos, mais son temps de jeu dépendra uniquement de sa montée en puissance pendant les jours à venir.

La course contre la montre a débuté pour Zion et les Pelicans, il va falloir que le bougre monte en puissance très vite pour aider ses copains à aller chercher ce spot de Playoffs tellement convoité. Sept matchs encore à jouer, à commencer par des Clippers revanchards, ce soir à minuit. Ça croise les doigts à NOLA.

Source texte : ESPN