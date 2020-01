Les débuts de Zion Williamson en antenne nationale : c’est vrai que ça manquait un peu de hype

On le sait, le planning des matchs en antenne nationale est scruté au début de chaque saison car il donne un indice des équipes qui ont la cote en NBA. Alors forcément, nos confrères US ne pouvaient pas passer à côté des premiers pas de Zion Williamson dans la Grande Ligue.

Cela fait des mois que toute la planète basket attend que les étoiles soient alignées pour enfin assister aux débuts du premier choix de la dernière Draft, Zion Williamson. L’interminable attente semble désormais arriver à son terme. En effet, après un retour annoncé en décembre, le prospect fut préservé et on a joué la prudence du côté des Pelicans. La date de son retour a donc été fixée au 22 janvier, à l’occasion du match contre les San Antonio Spurs. USA Today Sports nous apprend désormais que ce match sera diffusé en antenne nationale. Il faut dire que du côté de l’équipe d’Adam Silver, les débuts de Zion étaient programmés sur la télé du pays depuis un bail et cela faisait longtemps que les volatiles n’avaient pas prévu de jouer autant de matchs devant les caméras de TNT et ESPN avec 30 soirées programmées sous les spotlights en début de saison. Bien évidemment, le rookie en était le grand responsable, on attend donc des étincelles de sa part à partir de la semaine à venir.

Toutefois, si on est tout à fait honnête, ce match entre les Pelicans et les Spurs n’est pas si alléchant que cela, en tout cas pas assez pour passer en antenne nationale… Mais bon, on suppose qu’on n’assiste pas tous les jours au débuts de la prétendue relève de LeBron. Par contre, il faut que vous sachiez que ce cher Adam Silver a déprogrammé la rencontre initialement prévue en antenne nationale ce soir-là, à savoir un match entre les Nuggets et les Rockets, un gros choc à l’Ouest donc. Vu la hype et les recettes potentielles que Zion Williamson peut lui rapporter, on se doute que la NBA veuille jouer le coup à fond. Mais ce choix pourrait traduire un mal plus profond, à savoir le fait de privilégier la hype et les attentes de certains fans à l’aspect purement sportif et compétitif de la NBA, ce qui est de plus en plus reproché à l’Association ces derniers temps. En tout cas, on espère que Zion ne va pas jouer qu’une poignée de minutes et va claquer quelques dunks, parce que sans ça le coup de com’ de la NBA tomberait un peu à l’eau…

Les débuts de Zion seront donc diffusés en antenne nationale et le gamin sera attendu au tournant par tout le pays et même au-delà. Il ne reste plus qu’à lui souhaiter de ne pas faire une Gordon Hayward dont le premier match avec les Celtics était lui aussi en antenne nationale…

