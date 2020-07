Zion Williamson est attendu mercredi à l’entraînement : les oreilles de Mickey commencent fortement à trembler

Le phénomène Zion Williamson sera bientôt de retour, et il arrive pour tout casser. Le n°1 de la dernière draft était arrivé dans la bulle vendredi dernier et sa quarantaine doit se terminer ce soir. Très attendu pour la reprise qui aura lieu ce jeudi, Zion pourrait donc enfin pointer le bout de son nez sur les parquets. Sortez les armures et protégez vous.

Adam Silver et David Griffin peuvent se réjouir, Zion is back (enfin, presque). Depuis vendredi, le rookie est confiné dans sa chambre avec un tapis de yoga et des haltères, autant dire que le mec se fait chier car, connaissant l’athlète, c’est pas vraiment ça qui le fait monter au plafond. De retour de son urgence familiale avec un test négatif au COVID-19, Zion Williamson n’a du passer que quatre jours en quarantaine. Une bonne nouvelle pour les Pelicans qui devraient le retrouver, si tout se passe bien, demain à l’entraînement et jeudi soir pour la reprise. Voilà, une fois qu’on a donné la bonne nouvelle, on va pouvoir jouer les rabats-joie car il n’est pas encore sûr que Zion soit de retour si vite (déso). Après plus de dix jours sans jouer et sans entraînement en équipe, il est possible qu’Alvin Gentry et son staff ne prennent pas de risque avec le prodige. C’est d’ailleurs ce qu’à laissé entendre David Griffin, président des opérations basket des Pels :

« Après 13 jours sans activité physique intense, ce n’est pas sûr qu’on le lâche dans la fosse aux lions aussi rapidement. Ce serait le cas pour n’importe quel joueur et particulièrement pour lui qui suscite autant d’attention. Donc on avisera en fonction de ses sensations. »

Les sensations de Zion ont quand même intérêt à être bonnes pour les Pelicans car avec 28 victoires, 36 défaites et quatre matchs à reprendre aux Grizzlies, les joueurs de la Nouvelle Orléans auront bien besoin des 23,6 points, 6,8 rebonds et 2,2 passes de Thanos pour remonter au classement. La course contre la montre est donc lancée pour Zion afin de revenir en bonne forme le plus vite possible pour aider les copains à décrocher un spot en Playoffs. A noter tout de même que les Pels ont bien réussi leur prépa avec trois victoires en trois matchs contre les Nets (99-68), les Nuggets (119-104) et les Bucks la nuit dernière (124-103), des matchs de préparation qui comptent certes pour de la margarine, mais ça reste néanmoins une bonne série pour les hommes d’Alvin Gentry. Objectif Playoffs maintenant pour New Orleans qui débute sa vraie fin de saison jeudi soir face au Jazz.

Zion est très attendu, Zion peut faire la différence dans la course aux Playoffs, mais Zion doit surtout revenir en forme pour éviter la blessure. Prudence chez les Pels, David Griffin veut protéger son joyau pour mieux le polir. En tous cas, une chose est sûre, si ce n’est pas jeudi ce sera plus tard, mais Zion Williamson sera bientôt de retour sur les parquets NBA.

Source texte : Malika Andrews, ESPN