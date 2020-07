Alors que le Heat est actuellement dans la bulle pour défendre les couleurs du sud de la Floride, un dossier important se trouve sur le bureau de Pat Riley. En effet, Bam Adebayo sera éligible à une prolongation de contrat lors de la prochaine intersaison. Seulement, Miami ne souhaiterait pas filer un montant maximal dans l’immédiat à son pivot, et ce pour plusieurs raisons.

Giannis Antetokounmpo, Victor Oladipo font partie des noms qui se trouvent dans le viseur du Heat. Deux noms parmi les têtes d’affiche de la Ligue qui seront disposés, si l’envie leur prend, à signer là où bon leur semble lors de la Free Agency 2021. Une situation que Miami va forcément aborder avec énormément d’attention, car les Floridiens ne diront pas non pour récupérer l’un des deux lurons cités au-dessus. Mais pour cela, il va falloir de la marge salariale et le Heat va ainsi faire en sorte de débarquer en 2021 avec de l’argent à dépenser. Du coup, on conseille au pivot All-Star Bam Adebayo de ne pas trop espérer concernant un nouveau contrat dès la prochaine intersaison, lui qui sera alors éligible à une extension. En effet, même si l’intérieur a réalisé une pure campagne avec 16,2 points, 10,5 rebonds, 5,1 passes et 1,3 contre de moyenne, et qu’il est l’un des principaux candidats au titre de meilleure progression de l’année, Miami songerait à attendre avant d’éventuellement le gaver de billets. C’est Brian Windhorst d’ESPN qui l’indique sur son podcast.

« Il ne va pas recevoir une offre pour un contrat max durant cette intersaison. Même si je pense qu’il le mérite, le Heat va vouloir économiser de l’argent pour l’été 2021. C’est un scénario que je peux presque vous garantir : Bam Adebayo ne signera pas de prolongation de contrat cette saison. Le Heat va lui dire, ‘Bam, on va s’occuper de toi un peu plus tard’. »

Forcément, s’il y a la moindre opportunité de recruter le Greek Freak, il faut tout faire pour. Si ça signifie attendre avant de prolonger Bam Adebayo, alors ça sera fait. Et puis avec la pandémie du coronavirus ayant provoqué de très grosses pertes financières pour les proprios, celui du Heat Micky Arison aurait quand même perdu 2,5 milliards de billets verts selon ESPN, la situation n’est plus la même et la prudence s’impose, d’autant plus que le Heat possède la seconde masse salariale de la NBA cette saison. Mais que les fans de Miami se rassurent concernant Bam, la franchise floridienne a le contrôle sur sa pépite, actuellement sous son contrat rookie. En effet, même s’il n’est pas prolongé dans les prochains mois, Adebayo sera agent libre restrictif en 2021. Cela veut dire qu’en cas d’offre intéressante pour le big man à la Free Agency, l’équipe de South Beach pourra toujours s’aligner et ainsi conserver le joueur. Il est probable qu’à l’avenir, Miami décide de lui filer le pactole dont il rêve et mérite au vu de ses statistiques actuelles, son impact des deux côtés du terrain et sa marge de progression.

Ah l’intersaison… les contrats, les transferts, les grosses sommes. Même si cette année, tout est un peu chamboulé par un méchant virus, ça n’empêche pas les rumeurs d’aller bon train. Allez, prenez un gros bol de pop-corn, parce que ça risque d’être fun à regarder.

