Update de merde, Domantas Sabonis n’est pas prêt de revenir : les Pacers à deux doigts d’appeler le 911

Ça y est, on a quelques nouvelles de Domantas Sabonis après son départ de la bulle et spoiler, ça sent la boucane. Le Lituanien ne jouera pas jusqu’à nouvel ordre et sera réévalué d’ici deux semaines. Nate McMillan commence salement à faire la gueule.

Il y a quelques jours, le All-Star d’Indy avait quitté la bulle d’Orlando pour une blessure au pied (aponévrosite plantaire) afin d’aller voir un spécialiste. Et autant le dire tout de suite, on aura de la chance si Domas joue ne serait-ce qu’une minute sur le reste de la saison. Parce que si, comme l’a annoncé son coach Nate McMillan, le Lituanien est réévalué dans deux semaines, on arrive donc au 8-9 Août. Sachant que la saison régulière se termine le 19 et qu’il ne faut pas oublier la période de quarantaine lors du retour à Disney, on se rend vite compte du casse-tête pour les Pacers. Mais, fans d’Indiana, séchez vos larmes car il y a un peu d’espoir. Il n’est pas encore question de tirer un trait sur un possible retour du côté d’Indiana (enfin d’Orlando, enfin bref). Si sa blessure se traite bien et qu’il peut revenir, une petite case quarantaine et il sera peut être de retour pour le début des Playoffs, par exemple. Allez, tout reste possible.

Pour rappel, les Pacers sont actuellement cinquièmes à l’Est avec un bilan de 39 victoires pour 26 défaites. Autant dire que la présence du All-Star lituanien de l’équipe est plus que souhaitée pour terminer la saison. Bonne nouvelle tout de même du côté de l’Indiana (oui, il y en a une), Victor Oladipo (13,8 points, 3,2 rebonds et 3 passes cette saison), incertain pour la reprise dans la bulle, est bel et bien de retour. Sortez le champagne car VO a participé au deux premiers matchs de préparation face aux Blazers et aux Mavericks et commence doucement à retrouver un peu de rythme, en témoignent ses 16 points et 8 rebonds à 50% au tir et 4/8 du parking lors de la victoire contre les Mavs. Un retour en forme du double All-Star sera de toutes façons indispensable pour pallier le manque de Sabonis, dont les 18,5 points, 12,4 rebonds et 5 passes décisives vont cruellement manquer aux pêcheurs. En attendant, un dernier match de préparation contre les Spurs tout puissants de Tim Duncan Drew Eubanks attend les Pacers avant de reprendre les choses sérieuses contre Philly le 1er Août.

Indiana est orphelin de l’un de ses deux All-Stars et devra s’appuyer sur la force de son collectif pour se lancer avant les Playoffs. Quand Sabonis est là, Oladipo ne l’est pas… et vice versa. C’est dommage, ils pourraient aller tellement loin s’ils jouaient au complet, genre se faire sortir en 7 au premier tour.

Source texte : Austin Kent, Slamonline