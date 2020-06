Le Heat vise clairement Giannis Antetokounmpo et Victor Oladipo en 2021 : attention, Pat Riley a déjà le stylo à la main

Si le Heat réalise une belle saison cette année, on pense aussi à la grosse Free Agency 2021 en Floride. Et du côté de Miami, on voit les choses en grand. La franchise de Sud Plage ciblerait effectivement Giannis Antetokounmpo et Victor Oladipo.

LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George… voici une petite liste de joueurs qui pourraient être disponibles lors de la Free Agency 2021. L’été serait sympa, d’autant qu’on parle de stars NBA qui sont plutôt douées au basket. Mais outre ces gars-là, on a surtout un certain Giannis Antetokounmpo, bientôt en fin de contrat avec Milwaukee, lui qui peut potentiellement être agent libre dans un an s’il ne prolonge pas avant. Alors évidemment, les prétendants vont se bousculer… notamment en Floride. Invité du podcast Load Management, Shams Charania de The Athletic a déclaré que le Heat visait clairement le MVP de la Ligue, ainsi que l’actuel joueur des Pacers Victor Oladipo. La franchise floridienne aurait notamment affiché ses intentions au sein de la NBA. On imagine que la Floride ressemble plus à la Grèce natale de Giannis que le Wisconsin. Pat Riley n’a pas fini de nous étonner. Déjà l’été dernier, le président du Heat avait réussi à recruter Jimmy Butler. Un sacré coup ! Et puis niveau intersaison XXL, Patoche sait y faire. Rappelez-vous, en 2010, c’est lui qui a fait venir LeBron James et Chris Bosh pour former un Big Three avec Dwyane Wade à South Beach. Et dans le cas de Giannis, Riley prépare bien le terrain pour avoir le cap space nécessaire afin de pouvoir le signer. Mais faire venir Antetokounmpo s’annonce tout de même comme une mission compliquée car le Freak semble faire partie de ces joueurs qui veulent rester dans une seule et même franchise, ce qui est assez rare aujourd’hui.

« Kobe l’a fait, Tim Duncan l’a fait. Dirk Nowitzki l’a fait. Je veux juste être un de ceux-là… qui reste dans la ville, qui joue pour la ville durant 20 ans » avait déclaré Giannis en 2018.

Mais si les échecs se répètent en Playoffs pour les Bucks, le monstre de 25 ans pourrait se frustrer et ainsi regarder ailleurs. D’autant que le Greek Freak serait en plein prime (même s’il l’est déjà ou alors le mec c’est Terminator), lui qui continue de progresser saison après saison. Avant l’arrêt de la régulière, Antetokounmpo tournait à 29,6 points, 13,7 rebonds, 5,8 passes décisives. Et son équipe de Milwaukee était confortablement installée en haut de la Conférence Est, parfait pour décrocher un nouveau titre de MVP.

Outre Giannis, Victor Oladipo serait donc aussi dans les plans du Heat. Un investissement qui s’annonce par contre plus risqué. Le double All-Star a connu une explosion surprise et rapide du côté d’Indiana mais s’est gravement blessé au genou en janvier 2019. L’avenir nous dira si Vic a totalement récupéré de cette blessure et retrouve ses pleines capacités, lui qui est revenu doucement cette saison. Si c’est le cas, nul doute qu’il serait une très bonne pioche. Et puis le Heat a de quoi se montrer attirant. Demandez à Jimmy Butler ! Les plages, le climat, l’environnement… y’a de quoi être satisfait ! Pat Riley, Erik Spoelstra, c’est du solide. Classée quatrième de la Conférence Est, la franchise floridienne réalise un exercice 2019-20 très intéressant. Et l’avenir semble radieux à Miami avec les Bam Adebayo, Tyler Herro ou Kendrick Nunn.

Comme toujours, Pat Riley veut se positionner quand il y a des gros poissons à aller chercher sur le marché de la Free Agency. L’été 2021 s’annonce énorme avec un Giannis Antetokounmpo potentiellement disponible, et Patoche ne veut pas rater ça.

Source texte : Load Management Podcast