Victor Oladipo fera son retour lundi face aux Rockets : c’est vrai que Miami n’était déjà pas assez solide comme ça

Victor Oladipo est sur le point de faire son retour ! Après plusieurs années de galère, l’ancien franchise player d’Indiana va effectivement retrouver les parquets et tentera ainsi d’aider Miami à aller le plus loin possible en cette fin de saison 2021-22.

Selon Shams Charania de The Athletic, le double All-Star devrait effectivement faire son retour face aux Rockets ce lundi soir. Et le connaissant, Vic voudra rapidement prouver qu’il n’est pas encore cramé malgré les trois années de cauchemars qu’il a connues. Pour rappel, début 2019, le début des problèmes commence pour Oladipo avec une rupture du tendon du quadriceps nécessitant une opération, ce qui le tiendra éloigné des parquets pendant plus d’un an. C’est un énorme coup dur pour les Pacers mais évidemment aussi pour le joueur qui était alors dans son prime. À son retour en janvier 2020 après une longue rééducation, ce n’est plus le même Oladipo, puisqu’il semble encore fragilisé par sa blessure et manque d’impact sur le jeu. À ça, faut également ajouter des rumeurs de départ, Victor souhaitant toujours décrocher une grosse prolongation de contrat malgré ses pépins. La situation s’étend jusqu’en janvier 2021, où à l’occasion du trade de James Harden, la franchise d’Indiana prend la décision d’envoyer Oladipo à Houston en échange de Caris LeVert notamment. C’est la fin de l’aventure chez les Pacers pour Victor et c’est le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière. À Houston, l’arrière n’est cependant toujours pas en cannes et n’influe pas vraiment sur les matchs, lui qui fait un peu des stats dans le vide. Il ne joue que 20 rencontres dans le Texas, pour une production de 21,2 points (à moins de 41% de réussite), 4,8 rebonds, 5 assists et 1,2 interception en 33,5 minutes. Bien décidés à aller chercher un haut choix de Draft en 2021, les Rockets décident de transférer une nouvelle fois Victor à la deadline en l’envoyant cette fois-ci à Miami, alors à la recherche de talent et d’expérience pour tenter de retrouver les Finales NBA. À son arrivée, Victor ne joue que quatre petits matchs avant de devoir subir une nouvelle opération au tendon quadricipital, ce qui le tiendra éloigné des parquets jusqu’à aujourd’hui.

Oladipo is making a full recovery and return from a quad tendon injury in April 2021 – with his comeback game versus the Rockets franchise that traded him to Miami last trade deadline. https://t.co/q6XDgM33tl — Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2022

On espère cette fois-ci qu’il sera totalement remis de sa blessure et qu’il pourra aider le Heat à aller loin en Playoffs cette année. On le sait, Victor est un arrière plutôt à l’aise quand il s’agit de scorer proche du cercle, mais il est toutefois capable de mettre quelques filoches à 3-points dans les bons soirs. Plutôt bon créateur, son profil défensif est peut-être celui qui sera le plus utile à Miami s’il retrouve ses jambes. Cette saison, le Heat est composé de joueurs d’expérience qui connaissent leurs rôles, à l’image de P.J. Tucker notamment. Pour le reste de la saison, Oladipo pourrait prendre un costume de créateur/défenseur en sortie de banc et ainsi renforcer un peu plus la profondeur floridienne. Et ça, c’est quand même bien bien flippant quand on voit ce que la franchise de Pat Riley – première de l’Est avec 42 victoires pour 22 défaites – est déjà en train de réaliser…

Après quelques années de galère, Victor Oladipo va bientôt pouvoir refouler les parquets NBA, en espérant qu’il soit bien remis de sa blessure. Le Heat récupère un ancien All-Star qui va venir renforcer un collectif déjà très performant, ce qui nous amène à poser une question : qui aujourd’hui chez les coachs NBA peut décemment affirmer ne pas craindre Miami pour les Playoffs ?

Source texte : The Athletic