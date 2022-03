OG Anunoby out au moins deux semaines de plus : après un passage chez SOS main, la patience est de mise chez les Dinos

Absent depuis le All-Star Break à cause d’une fracture au doigt, OG Anunoby va rester encore un peu à l’infirmerie d’après les dernières news en provenance de Toronto. Rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une réévaluation.

Les fans d’OG et des Raptors vont devoir patienter encore un peu. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’ailier de 24 ans ratera minimum deux semaines supplémentaires avant de pouvoir retrouver les parquets NBA. On dit bien deux semaines minimum car il sera seulement réévalué dans quinze jours, ce qui n’assure pas un retour immédiat. Les Dinos et Anunoby feront un nouveau point à ce moment-là, en espérant que la période de repos permette à OG de revenir assez vite derrière, lui qui – on le rappelle – n’a pas joué le moindre match depuis la pause du All-Star Weekend (cinq matchs ratés depuis le 25 février). Si l’on en croit le coach des Raptors Nick Nurse, qui se base sur les examens réalisés par son joueur en début de semaine, la guérison est en bonne voie et pourrait être complète d’ici deux semaines. Pourvu qu’il dise vrai. L’autre bonne nouvelle dans cette histoire, c’est qu‘Anunoby ne devrait donc pas avoir besoin d’une opération pour soigner son annulaire fracturé. On le sait, qui dit opération dit absence prolongée et c’est évidemment le scénario qu’on souhaite éviter au sein de l’équipe canadienne, plutôt ambitieuse en cette fin de saison.

Les Raptors sont aujourd’hui installés à la septième place de l’Est avec un bilan de 34 victoires – 28 défaites, avec deux matchs de retard sur le Top 6 et trois d’avance sur le huitième, à savoir les Nets de Kevin Durant. Depuis l’absence d’OG, les Dinos font un peu les montagnes russes à Jurassic Park avec deux grosses défaites contre Charlotte et Atlanta, deux victoires face à Brooklyn dont une de 36 pions, et une défaite assez crade à la maison contre Detroit cette nuit. L’absence d’Anunoby pèse car on parle quand même d’un two-way player qui affiche cette saison ses meilleures moyennes brutes en carrière avec 17,5 points (43,6% au tir, 35,1% de loin, 74,8% aux lancers-francs), 5,5 rebonds, 2,6 passes et 1,5 interception par soir. Alors clairement, on ne remplace pas ce genre de production juste d’un claquement de doigts, même si le rookie Scottie Barnes cartonne pas mal en ce moment. Sans Anunoby, le coach Nick Nurse mise actuellement sur Khem Birch, qui a pris place dans le cinq aux côtés de Pascal Siakam, Gary Trent Jr., Barnes et Malachi Flynn, qui remplace lui un Fred VanVleet gêné par son genou.

Les Raptors vont devoir se débrouiller sans OG pendant au moins quinze jours supplémentaires. Pour info, d’ici au 20 mars prochain, Toronto va affronter Orlando, Cleveland, San Antonio, Phoenix, Denver, les Lakers deux fois, les Clippers et les Sixers. Pas le calendrier le plus simple, mais pas le plus difficile non plus, alors on imagine que les Dinos devraient quand même pouvoir s’en sortir.

Source texte : ESPN