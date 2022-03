Nik Stauskas rejoint les Celtics pour deux ans : planter 100 points en deux matchs de G League, forcément ça réouvre des portes

Nik Stauskas is back ! Après avoir marqué les esprits en G League ces derniers jours, le Canadien va bel et bien revenir en NBA, plus précisément du côté de Boston. Et en plus, le guard de 28 ans a décroché un contrat de deux ans direct !

On parlait du bonhomme il y a quelques jours, après son carton à 57 points en G League. On se demandait si ça pouvait lui permettre de se refaire une petite place en NBA après un passage express au Heat début janvier. Depuis, Stauskas en a remis une couche en plantant 43 pions supplémentaires il y a deux jours et bingo, le huitième choix de la Draft est de retour dans la Grande Ligue. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’ancienne légende des Kings a effectivement trouvé un accord avec les Celtics pour un deal de deux ans. Rien que ça ! On s’attendait plus à un contrat de dix jours (comme avec Miami en début de saison) à l’image d’Isaiah Thomas par exemple, autre grand habitué des cartons offensifs en G League, mais visiblement les Verts comptent vraiment sur lui. Alors certes, si ça se trouve, la deuxième année – à savoir la saison 2022-23 – n’est pas garantie (aucune info là-dessus pour l’instant) mais Stauskas est au moins assuré d’être à Boston pour le reste de la campagne actuelle. Et ça, c’est évidemment une grande victoire pour celui qui galérait à retrouver une place en NBA depuis 2019 et un passage de 24 matchs aux Cavaliers. Au cours des trois dernières années, il est d’abord passé par l’Espagne avant de faire plusieurs piges en G League, notamment au Grand Rapids Gold où il a véritablement cartonné.

Si cette arrivée ne va évidemment rien révolutionner à Boston, Stauskas va tenter d’apporter un petit coup de pouce offensif en sortie de banc. On rappelle juste qu’il a planté… 20 de ses 28 derniers tirs primés en G League (et 36/50 au tir en tout !). Bien sûr, le niveau de la ligue de développement est à des années-lumière de la NBA mais ça montre quand même que le Canadien possède le poignet pour amener une petite contribution offensive sur un temps de jeu limité. Actuellement, le coach Ime Udoka utilise essentiellement Derrick White et Payton Pritchard en sortie de banc sur le backcourt, tandis que le temps de jeu du jeune Aaron Nesmith – qui a pris la place de Jaylen Brown (blessé) dans le cinq cette nuit – varie pas mal. Ce dernier vient de rejoindre l’infirmerie à cause d’un bobo à la cheville et Stauskas pourrait éventuellement en profiter pour intégrer la rotation des Celtics. On verra ce que le coach de Boston prévoit pour le Canadien mais ce qui est sûr, c’est que Nik arrive dans une équipe qui tourne vraiment bien depuis plusieurs semaines, Boston ayant remporté 13 de ses 15 derniers matchs pour intégrer le Top 5 de la Conférence Est.

Nik Stauskas de retour en NBA, on a envie de dire que c’est pas volé au vu de ses dernières performances en G League. À lui de saisir cette belle opportunité pour prouver qu’il a bien sa place parmi les grands.

Source texte : ESPN