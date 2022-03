Nik Stauskas continue de vendre du rêve : 57 points la nuit dernière et toute la G League dans la sauce (Castillo)

Hier soir, Nik Stauskas a réalisé un monstrueux match à 57 points lors de la rencontre entre le Grand Rapids Gold et le Wisconsin Herd. Le meneur canadien continue de performer en G League en attendant peut-être d’être rappelé par une franchise NBA.

Il a complètement pris feu. Hier soir, Nik Stauskas, l’ancien joueur NBA désormais en G League, a claqué un match fou à plus de 50 puntos pour faire gagner son équipe. 57 points à 20/29 au tir et 11/15 à 3-points, le Nik était inarrêtable la nuit dernière. En un match, il a battu son record de points en carrière et celui dans son équipe, il a battu le record de points marqués en une mi-temps en G League (38 points) et s’est classé parmi les meilleures performances all-time de la ligue de développement. Le Canadien évolue chez le Grand Rapids Gold depuis le 6 janvier 2022 et n’a pas cessé de performer depuis. En treize matchs, le meneur d’1m98 tourne à 24,7 points, 5,8 rebonds et 4,7 assists en 37,6 minutes. À 28 ans et après avoir fait plusieurs allers-retours en NBA, Stauskas espère bien réintégrer la Ligue et une telle performance pourrait marquer les esprits. Récemment, c’est son coéquipier Isaiah Thomas, auteur lui aussi de quelques gros matchs en G-League, qui a signé un contrat de 10 jours avec les Hornets après des passages express aux Mavs et aux Lakers. La G League étant l’antichambre de la Grande Ligue, les allers-retours sont assez fréquents mais ils sont finalement peu nombreux à faire comme Fred VanVleet ou Khris Middleton, passés par la G League et devenus All-Stars par la suite. Avec une telle performance hier soir, peut-être que le nom de Nik Stauskas est revenu dans la tête de plusieurs General Managers qui pourraient lui proposer un petit contrat.

À 28 ans, Nik Stauskas a déjà connu pas mal d’équipes. Son passage en NBA débute en 2014, lorsqu’il est drafté par les Kings en huitième position, devant des Zach Lavine, Jusuf Nurkic ou encore Nikola Jokic. Très excitant en sortie de Michigan, le propriétaire de Sacramento, Vivek Ranadivé, avait complètement flashé sur le meneur canadien et avait influencé le choix de son staff pour que les Kings récupèrent Stauskas. Le rêve s’arrêtera là puisque lors de sa saison rookie, Nik ne joue que 15,4 minutes en moyenne pour 4,4 points, 1,9 rebond et 0,9 assist. Et parce que les Kings sont ce qu’ils sont, Stauskas sera tout de suite tradé vers Philadelphie à l’intersaison 2015. Dans la ville de l’amour fraternel, il obtient un véritable rôle et double sa production statistique, et ce dans une des pires équipes de l’histoire de la NBA. Le meneur restera deux saisons et demie à Philly avant d’être à nouveau tradé en direction de Brooklyn, où il finira la saison 2017-18. Agent libre, le joueur d’1m98 décide de signer à Portland pour vraiment lancer sa carrière derrière le duo Lillard-McCollum. Après seulement six mois dans la franchise, il est de nouveau échangé en direction de Cleveland. Avant même de n’avoir pu jouer une seule minute sous le maillot des Cavs, Stauskas est tout de suite réintégré dans un deal qui l’envoie à Houston. Le lendemain, il est tradé pour la troisième fois en moins de trois jours en direction de l’Indiana, où il sera coupé dans la foulée. La NBA est vraiment une jungle. Quelques jours après ces événements, Nik Stauskas est de nouveau approché par Cleveland qui lui propose de re-signer pour la fin de la saison, ce qu’il acceptera.

À l’intersaison 2019, peut-être un peu dégoûté de ce qui vient de lui arriver, le Canadien décide de prendre du recul sur la NBA en signant un an à Baskonia, en Espagne. En février 2020, l’équipe et le joueur se mettent d’accord pour rompre le contrat et le meneur se retrouve une nouvelle fois agent libre. Pas de chance, une pandémie mettra le monde en pause et Stauskas ne retrouvera pas d’opportunité pour jouer la fin de saison 2019-20 dans la bulle d’Orlando. En janvier 2021, Nik se résigne à signer en G League, au Raptors 905 pour la saison 2020-21 où il tourne à 18,1 points, 4,3 rebonds et 3,6 assists en 32,1 minutes de jeu. Cette saison, il a signé un contrat de 10 jours avec le Miami Heat pour pallier aux absences liées au Covid-19, mais n’a pas été prolongé. Depuis janvier 2022, Nik Stauskas est un joueur du Grand Rapids Gold, où il performe en attendant d’avoir une nouvelle opportunité pour revenir en NBA.

Nik Stauskas est un bon petit joueur qui mérite qu’on lui redonne sa chance en NBA. Avec un tel match hier soir, le Canadien a rappelé qu’il était là et qu’il pouvait rejouer dans la cour des grands. L’avenir nous dira si on le revoit un jour sous le maillot d’une franchise NBA, mais aujourd’hui une chose est sûre, le monsieur sait mettre le ballon dans un panier et il pourrait être utile dans plusieurs équipes.