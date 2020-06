Damian Lillard n’a pas peur des Lakers en cas d’opposition au premier tour : « Je veux les jouer, je pense qu’on peut les battre »

Du côté des Blazers, la qualification pour les Playoffs n’est pas assurée. Mais si qualif il y a, Damian Lillard est déjà prêt pour affronter les Lakers, premiers de la Conférence Ouest. Une série que pourrait remporter Portland, d’après son meneur de jeu.

Damian Lillard n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. En tant qu’homme, star de la balle orange ou rappeur, le natif d’Oakland n’a pas peur de s’exprimer. La star des Blazers a récemment donné une interview à Vanity Fair. L’occasion pour Lillard de parler des protestations aux States, de sa musique mais aussi parler NBA, avec la reprise de la saison à la fin du mois de juillet. Interrogé sur la possibilité de rencontrer les Lakers au premier tour des Playoffs, Dame D.O.L.L.A. se dit prêt à jouer BronBron & Cie.

« Bien sûr que je veux les jouer. Je pense que nous pouvons les battre » a déclaré le All-Star des Blazers.

Dame went off for 48 points the last time he faced the Lakers 👀 pic.twitter.com/WGiBwtErQM — SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2020

On signe tout de suite pour ce premier tour, même si on ne connaît pas encore l’état de forme dans lequel vont arriver les équipes à Orlando. Damian Lillard semble en tout cas déterminé et ça fait plaisir à voir. Lui qui se la jouait Calimero est apparemment satisfait du format de reprise, à tel point qu’il est déjà prêt à couper des têtes. Attention cependant à ne pas trop booster un certain LeBron James ! Blazers et Lakers se sont affrontés à trois reprises lors de cette saison. Le bilan ? 2-1 en faveur… de Los Angeles. Des succès acquis du côté du Moda Center. Mais personne n’a oublié ce dernier match entre les deux équipes. C’était le 31 janvier dernier, moment où le Staples Center rendait hommage à sa légende Kobe Bryant. Une rencontre marquante de cette saison 2019-20 par l’hommage rendu au Mamba, mais aussi par la performance XXL de Dame Time. 48 points à 17/30 au tir dont 7/12 du parking, 10 passes décisives et 9 rebonds, pour s’imposer à Los Angeles. Histoire de rendre un hommage plus personnel au numéro 24.

Mais cher Damian Lillard, avant d’espérer pouvoir battre le leader du Wild Wild West, il va d’abord falloir se qualifier pour les Playoffs. Pour commencer, tu devras aller parler à Melo pour le convaincre de venir à Orlando car sans lui, la tâche risque d’être plus compliquée que prévu. Actuellement à la 9è place du classement, Portland possède un bilan de 29 victoires pour 37 défaites, soit un retard de 3,5 matchs sur les Grizzlies, installés à la 8è place. De plus, les Kings, les Pelicans et les Spurs sont également en course. Alors rien n’est gagné, et le ticket pour les Playoffs va sûrement se jouer au play-in. À noter également que Lillard et ses coéquipiers pourraient d’abord affronter les Lakers lors de cette fin de saison régulière.

On le sait et on le connaît, Damian Lillard aime se lancer des défis et marche à la motivation. Nul doute que le meneur des Blazers va tout faire pour que son équipe aille en Playoffs afin d’affronter les Lakers. Pour les battre par contre, ça risque d’être un peu plus chaud.

Source texte : Vanity Fair