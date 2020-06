Tous à vos écrans, le basket reprend le 4 juillet : The Basketball Tournament est donc plus fort que la NBA

Les Américains célèbrent chaque année l’indépendance de leur pays le 4 juillet. Cette année, chacun devrait lancer des feux d’artifice chez soi mais avec en prime… le retour de la balle orange. The Basketball Tournament (TBT) ouvrira en effet la voie pour la NBA.

Une information sortie sur les ondes d’ESPN, mais au fait, kézaco cette compétition ? Ouvert depuis 2014, le TBT est un tournoi regroupant des équipes composées de joueurs amateurs et professionnels (anciens joueurs universitaires, joueurs étrangers, anciens joueurs NBA…), équipes le plus souvent formées à la volée par un general manager. Le concept est simple, des matchs à élimination directe (avec des quart-temps de neuf minutes et des règles proches de la NCAA, et surtout l’Elam Ending) pour remporter le tournoi et la grosse somme qui va avec. En 2019, le Carmen’s Crew est allé au bout avec une équipe composée d’anciens de l’université d’Ohio State, et le tenant du titre va essayer de défendre son titre à la maison, puisque le tournoi se déroulera du côté de Columbus. Bon, cette année, le TBT sera largement réduit par rapport à l’an passé, puisqu’il ne sera composé que de 24 équipes au lieu de 64 en 2019, avec une récompense d’un million de dollars pour le vainqueur, au lieu de deux. Pas un problème pour nous les fans de basket, qui sommes en manque de panier-ballon depuis le 11 mars. Une fierté pour le fondateur du TBT Joe Mugar, ému au micro d’ESPN :

« Être le premier événement de basket aux États-Unis depuis mars est une tâche monumentale qui n’est possible qu’avec de grands partenaires. Nous ne pouvons pas remercier assez l’État de l’Ohio, Columbus Sports Commission ou l’Ohio State University pour leur soutien, sans parler de nos partenaires de longue date : ESPN, Puma et Zelle. Tout le monde est uni pour revoir le basket à la télévision, et nos joueurs ont hâte de participer. »

On peut difficilement faire meilleur coup de com’. Premiers moments de basket depuis la suspension de la saison NBA, diffusé sur une chaîne comme ESPN, avec toutes les mesures sanitaires nécessaires pour laisser le jeu retrouver son trône. Car cette année, le TBT innove grandement son format pour des raisons liées à la pandémie. Mise en quarantaine, lieu fixe, pas de fan, beaucoup moins d’équipes comme dit au-dessus, tests en masse pour les joueurs… Bref on sort les grands moyens pour pouvoir proposer du basket en toute sécurité afin de toucher le maximum d’audience entre deux merguez un après-midi d’Independance Day. Programmé sur dix jours, le TBT se terminera le 14 juillet, deux semaines avant le retour des cadors de la NBA. Le niveau de jeu déployé ne devrait pas être proche de la greatness, on rappelle que Jimmer Fredette a planté 41 points lors de l’édition 2018, mais quand même. Pas tous les jours qu’on pourra voir une team prendre un million de dollars en laissant des larmes au finaliste.

Pas le plus grand événement du siècle, mais le TBT 2020 sera quoi qu’il arrive historique, et son format est toujours excitant. Vous saurez au moins quoi répondre à un quiz, lorsqu’il faudra mentionner le nom de la première compétition de basket post-suspension.

