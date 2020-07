Alors qu’il est toujours en train de se préparer à détruire de l’adversaire la saison prochaine, Kevin Durant est néanmoins très actif niveau business puisque son dernier modèle revêt encore une nouvelle robe. Cette fois, l’ailier rend hommage à la Elite Youth Basketball League – organisée par Nike pour mettre en avant les jeunes les plus prometteurs – avec la Nike KD 13 EYBL, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Encore une idée plutôt lumineuse directement sortie des studios de Beaverton, où siège la firme à la virgule. Malgré l’annulation de l’édition 2020 de sa ligue de basket pour jeunes très talentueux, Nike ne laisse pas de côté les participants et le public en nous offrant toute une collection aux couleurs de l’événement. En figure de proue de celle-ci ? Une version de la KD 13 qui rend hommage à ce que la génération 2020 va apporter au monde de la balle orange. Et là attention hein, parce que la paire sent tellement l’été que vous la préférerez certainement à des tongs quand vous irez à la plage. Base blanche pour la semelle et l’empeigne, qui compose encore une fois avec un quadrillage, mais doré, qui permet (coup de génie) de rendre la chaussure encore plus lumineuse. Swoosh et surhabillage de l’empeigne en or, petit clin d’œil au talent des jeunes basketteurs qui viennent chaque année défendre leur nom au sein du mini-championnat. Petits détails couleur turquoise, parfaitement assortis à l’eau du lagon le plus proche de chez vous. Au niveau du talon, on retrouve le logo de KD et celui de la EYBL emprisonnés dans du mesh blanc, pour la touche maison. Dernier détail mais pas des moindres, une flèche orange qui pointe vers le ciel, la seule limite pour le niveau de toutes ces futures stars.

La fiche :

La grande sœur : les Nike KD 13 Home Team, même base blanche pour clin d’œil à sa nouvelle ville.

les Nike KD 13 Home Team, même base blanche pour clin d’œil à sa nouvelle ville. On les imagine déjà a ses pieds : Tyler Herro quand il posera le panier de la victoire à 3-points pour le Heat.

Tyler Herro quand il posera le panier de la victoire à 3-points pour le Heat. L’occasion parfaite pour les porter : Des vieux qui ne veulent pas laisser le terrain ? Montrez-leur qui sont les nouveaux boss du quartier.

Des vieux qui ne veulent pas laisser le terrain ? Montrez-leur qui sont les nouveaux boss du quartier. On aime : On peut difficilement faire une paire plus estivale.

On peut difficilement faire une paire plus estivale. On aime moins : Ça redonnera pas ses 20 ans à Kevin Durant.

Les KD 13 EYBL sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 149,99€. Allez, montrez aux anciens que la nouvelle garde n’a pas froid aux yeux et relève tous les défis !

