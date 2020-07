C’est un mot qui est synonyme avec Manu Ginobili. Boss incontesté de l’Eurostep, l’Argentin a régalé tout au long de sa carrière NBA à travers ce geste. Vous ne direz donc pas non à une petite compilation diffusée sur la chaîne YouTube des Spurs. Allez, on se mouille la nuque avant de lancer la vidéo parce que c’est du très sale.

Selon la légende, quand James Harden a vu pour la première fois Manu Ginobili poser un Eurostep, il a prononcé « pa-pa ». En tout cas, ce qu’on sait, c’est qu’El Manu a fait rayonner ce geste d’apparence si simple et pourtant si complexe à réaliser, le tout pendant plus de quinze ans en NBA. Premier pas d’un côté, deuxième appui bien large à l’opposé, finition toute douce au cercle : voici la recette qui a fait soupirer tant de défenses entre 2002 et 2018. C’est pas compliqué, si aujourd’hui autant de joueurs ont repris le geste et tentent tant bien que mal de l’effectuer aussi bien que l’Argentin, c’est que le move a marqué l’histoire de la Grande Ligue. Allez, on ne vous spoile pas la vidéo, mais on en connaît un qui cherche toujours le ballon sur la fin…

Appréciez, contemplez, regardez encore et encore, car c’est ce que mérite ce genre de génie de la balle orange.