Allez, derniers matchs d’entraînement avant le retour de notre chère et tendre NBA ! Ce ne sont pas moins de six rencontres qui nous attendent ce mardi pour mettre un terme à ces parties de balle au prisonnier de basket prévues pour se remettre en jambe. On vous fait donc un petit teasing de cette ultime journée, ready ? Let’s go !

Pour cette dernière soirée de scrimmages, on a presque un petit pincement au cœur. Bah oui, on a vu des joueurs qui ne refouleront peut-être plus le parquet d’Orlando donner le meilleur d’eux-mêmes, pendant que les stars de l’équipe s’envoyaient des mojitos à la piscine. Grosse dédicace à ces gars-là, vous nous avez permis de nous remettre dans le bain et de préparer, de notre côté, tout ce dont on avait besoin pour le retour officiel de la NBA. Ce soir, on pensera fort à vous pendant les six matchs qui animeront notre League Pass du début de soirée à tard dans la nuit. Pour commencer, ce sera une opposition Heat – Grizzlies (20h) qui ouvrira le bal. Pour les deux équipes, ce sera assez tranquille en vue des échéances à venir. Néanmoins, ça devrait quand même essayer d’agripper une victoire qui serait bonne pour le mental de toute l’équipe. On enchaîne avec un Suns – Raptors (21h), dans lequel l’enjeu sera tant de garder la forme que d’éviter tout bobo qui handicaperait l’équipe. Les titulaires feront leur exercice quotidien, et les remplaçants prendront le relais ensuite pour décider de l’issue finale de la rencontre. Dernier match de cette première partie de soirée, Pacers – Spurs (22h). Là, les choses seront peut-être un peu différentes, car les deux équipes ont proposé de jolies choses durant leurs matchs de préparation. Cette partie pourrait donc être un beau spectacle dans lequel Victor Oladipo aura éventuellement un petit rôle à jouer.

Allez, il est 23h30, la pizza sort du four, le coca du frigo, vous êtes bien au taquet pour cette deuxième salve de matchs, qui se terminera tard dans la nuit. À minuit, les Blazers retrouveront le Thunder, mais on ne sait pas si Damian Lillard sera présent étant donné que ce n’est pas un match de Playoffs et que Paul George ne joue plus à Oklahoma City. Pour la cinquième partie de panier-balle du programme, les Rockets croiseront le fer avec les Celtics (2h). L’un des matchs les plus intéressants de la nuit, d’abord car James Harden va certainement planter 30 pions tout en dormant, et aussi car on va peut-être pouvoir observer un Kemba Walker pendant plus de neuf minutes, lui qui est actuellement ménagé pour préserver son genou. Là encore, ça va certainement se disputer un peu la victoire pour gagner en confiance avant la reprise. Enfin, l’ultime match d’entraînement (émotion intense) se jouera entre Sixers et Mavericks (2h30), avec un potentiel duel Joel Embiid versus Kristaps Porzingis. Pas mal pour conclure cette semaine de pré-saison, qui a finalement été assez kiffante à regarder.

Profitez de cette soirée pour tenter ce que vous voulez les gars ! Luka, tu veux marquer au pied ? Vas-y ! Joel, tu veux tirer ton lancer-franc à la cuillère ? Ça se tente aussi ! C’est le moment ou jamais car dites-vous bien une chose. Jeudi, ça repart pour de bon, donc il faudra s’arracher pour marquer chaque panier.