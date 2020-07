TrashTalk Fantasy League : James Harden a donc vraiment pris cette pré-saison au sérieux

Une nuit de NBA ? Une nuit pleine de scores de TrashTalk Fantasy League ! Comme vous le savez déjà la pré-saison n’entre pas en compte dans le game, on attend tranquillement la « vraie » reprise demain soir, mais ces scrimmages c’est l’occasion de se remettre un peu dans le bain et de compter les stats à notre façon, on est sûr que tu vois de quoi on parle. Pour reprendre le rythme, tout simplement.

# Ils ont cartonné

– James Harden : 62 points

– Mikal Bridges : 49 points

– Ja Morant : 43 points

– Tobias Harris : 41 points

– Ricky Rubio : 40 points

– Rudy Gay et Russell Westbrook : 38 points

– Keldon Johnson : 37 points

– T.J. McConnell : 35 points

# Ils ont fait le taf

– Jimmy Butler et Luka Doncic : 34 points

– Anfernee Simons et Grant Williams : 33 points

– Dillon Brooks et Kristaps Porzingis : 32 points

– Gary Trent Jr. : 30 points

– Myles Turner et Hamidou Diallo : 29 points

– Jonas Valanciunas, Robert Covington et Cameron Johnson : 28 points

– Kyle Anderson, Javonte Green et Wenyen Gabriel : 27 points

– Bam Adebayo, DeMar DerRozan et Brandon Clarke : 26 points

– Shai Gilgeous-Alexander, Kyle O’Quinn et Darius Bazley : 25 points

– Pascal Siakam, Alec Burks, Matisse Thybulle et Dennis Schroder : 24 points

# Ils doivent mieux faire

– Serge Ibaka : 21 points

– Malcolm Brogdon : 20 points

– Kyle Lowry et Hassan Whiteside : 19 points

– Deandre Ayton et Devin Booker : 15 points

– Marc Gasol et Steven Adams : 14 points

– Jaren Jackson Jr. et Carmelo Anthony : 11 points

– T.J. Warren : 10 points

– Jusuf Nurkic : 9 points

– Danilo Gallinari : 8 points

– Ben Simmons : 6 points

– Victor Oladipo : 5 points

– Goran Dragic : 3 points

– Damian Lillard, C.J. McCollum, Joel Embiid et Chris Paul et les 25 meilleurs joueurs des Celtics : 0 point

– Kendrick Nunn : – 1 point

# Le programme de ce soir