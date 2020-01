Le vote sur la réforme NBA repoussé : il faut que ça passe avant 2021, un petit coup de 49.3 et on en parle plus

Adam Silver et sa grande réforme pour le 75ème anniversaire de la NBA (pour ceux qui n’ont rien suivi depuis le début, voir ici) se heurtent à quelques contre-temps depuis l’annonce du projet. C’est évidemment Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nous a informés de ces ralentissements mais selon lui, l’objectif n’a pas bougé : 2021-22 ne doit ressembler à aucune autre saison de l’histoire de la Ligue.

Adamou avait envisagé de proposer un plan d’action concret et final en avril prochain au Board of Governors, que nous appellerons plus simplement le BOG car c’est plus simple. Le vote devait avoir lieu rapidement pour que les consignes soient appliquées pile pour souffler les bougies de Madame NBA mais son commissionner devra se contenter d’un PowerPoint de dix minutes pour ouvrir encore le débat sur les différents points de sa réforme. Parce qu’il y a encore débat entre la NBA, les franchises, la NBPA, les actionnaires et les groupes TV. Il n’y a pas que vous qui trouvez certaines de ces idées bancales. Le BOG aura plus de temps pour planifier (et rendre lucratif) ce relooking quasi-complet. Et donc vote il n’y aura pas, selon notre bon vieux Woj, ce qui ne veut cependant pas du tout dire que la réforme sera abandonnée, ou bien même repoussée.

Les négociations vont se poursuivre encore un bon moment mais on pourrait assez facilement résumer les questions soulevées par les détracteurs en une seule : est ce que ça va rapporter assez d’oseille cette affaire ? Car cette réforme n’est pas juste une idée loufoque du commissionner qui voudrait jouer avec nos nerfs, non. L’objectif à long terme est de diversifier ce que propose la NBA lors de la saison régulière et de s’assurer que les revenus télévisés, publicitaires et autres ne soient plus jamais en baisse. La question s’applique donc à tous les niveaux du projet : la Coupe de la Ligue que veut absolument Adam Silver (mais qui pourrait mettre fin à la tradition des matchs de Noël par exemple), les barrages pour les deux derniers tickets en Playoffs et le nouveau format des Finales de Conférence (cette espèce de Final Four des bilans). Cette dernière proposition est d’ailleurs celle qui rencontre le plus d’opposition et il est possible qu’elle passe à la trappe mais les deux autres sont bien parties pour voir le jour en 2021, en tout cas c’est le ressenti des tweets de Marc Stein, l’insider du New York Times :

The feeling in NBA circles remains that a play-in playoff tournament and an in-season tournament will still be adopted by the league … but teams were indeed notified today that there will be NO vote in April — Marc Stein (@TheSteinLine) January 17, 2020

« L’impression dans les cercles NBA reste que les barrages des Playoffs et [la Coupe de la Ligue, ndlr] seront quand même adoptés par la Ligue… mais les franchises ont été prévenues aujourd’hui qu’il n’y aurait pas de vote en avril. »

Certains seront sûrement bien heureux que le vote soit reprogrammé car on le sait, vous êtes nombreux à ne pas vouloir qu’on touche à notre très chère NBA. Mais gardez bien en tête qu’Adam Silver et son BOG ne rigolent pas du tout, ils attendront 2025 s’il le faut, le temps que tout le monde pense se faire assez de thune dans l’opération et puis après plus rien n’arrêtera la machine.

Source texte : ESPN, New York Times, Twitter