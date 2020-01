Alerte, on a enfin une date pour Zion Williamson : tous à vos agendas, les grands débuts sont prévus pour le 22 janvier

Récemment, on a parlé des grands débuts de Zion Williamson en mettant en avant la possibilité de le voir sur les parquets dès ce jeudi face à Utah. Finalement, il faudra attendre une semaine de plus, car le phénomène devrait finalement retrouver les parquets le 22 janvier.

Cette fois-ci, la nouvelle vient de David Griffin, ce qui rend cette information tout de suite plus crédible par rapport à celle obtenue il y a quelques jours. Parce que David Griffin, c’est bien évidemment le boss du sportif du côté de New Orleans alors quand il balance une date comme ça, on sait que c’est à prendre très sérieusement. D’après ESPN, les grands débuts de Zion sont donc prévus pour le 22 janvier. Si tout se passe bien d’ici là, on devrait voir Williamson pour la toute première fois dans un match de saison régulière. Et quand on dit « si tout se passe bien », on pense notamment aux deux entraînements du week-end à venir, ceux de vendredi et dimanche. En effet, toujours selon ESPN, Griffin souhaiterait voir son prodige participer à deux entraînements supplémentaires avant d’écraser les arceaux dans un match officiel. Quand ça sera fait sans encombre, il aura le feu vert pour faire ses débuts. Les Pelicans ont certes un déplacement du côté de Memphis – l’une des équipes les plus kiffantes du moment – lors du MLK Day lundi, mais c’est bien cette rencontre face aux Spurs mercredi prochain qui est visée. Cette partie se déroulera au Smoothie King Center de New Orleans, qui sera probablement très hypé à l’idée de voir le numéro un de la dernière draft en tenue.

« Enfin » on a envie de dire. Si on va quand même attendre le match avant de crier victoire, ça se rapproche sérieusement là et c’est tant mieux. Tout le monde veut voir le monstre formé à Duke et ça fait un moment que la planète NBA patiente. La pré-saison exceptionnelle de Zion avait excité tous les fans de la balle orange, mais cette excitation a depuis laissé place à la déception, voire même la frustration à force de ne pas voir Williamson quitter l’infirmerie. Certains commençaient même à parler de saison blanche, mais David Griffin a annoncé que les Pelicans et le joueur n’avaient jamais envisagé un tel scénario. Voilà donc pour les dernières news concernant le rookie de New Orleans. Clairement, son arrivée sur les parquets pourrait donner un coup de boost supplémentaire à une équipe des Pels qui va bien mieux depuis un mois. NOLA a effectivement remporté neuf de ses 13 derniers matchs, passant d’un bilan de six victoires pour 22 défaites à un bilan de 15 succès pour 26 revers. Les hommes d’Alvin Gentry squattent toujours l’avant-dernière place de l’Ouest, mais ils ont réussi à réduire l’écart sur les équipes situées devant eux. Avec un Zion opérationnel, les Pelicans pourront peut-être poursuivre leur progression, même si leur calendrier de fin janvier – début février est loin d’être easy.

22 janvier 2020, New Orleans Pelicans versus San Antonio Spurs. Vous pouvez entourer cette date et ce match sur le calendrier, car Zion Williamson devrait faire ses grands débuts ce jour-là. On se frotte les mains !

