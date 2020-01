Preview Rockets – Blazers : Melo avait raté le premier match à Houston, mais devinez qui sera en hoodie ce soir ?

Les Rockets démarrent leur fin de mois de janvier de l’enfer ce soir avec plusieurs visages familiers car qui dit Blazers, dit automatiquement buzzer beater de Lillard… et come-back de Carmelo Anthony. Le retour de l’ami Melo dans son ancienne franchise préférée, c’est à 3h30 et c’est immanquable.

Il avait raté le premier match le 18 novembre et Houston en avait profité pour en coller 30 aux Blazers à la maison derrière son duo de stars. Melo n’avait qu’à passer sa visite médicale et signer son contrat à temps et il aurait alors pu prendre sa revanche sur Daryl Morey. Mais Hoodie Melo is back in town ce soir, prêt à aller feinter Clint Capela sous le panier toute la soirée. Avec seulement dix matchs, moins de 50 paniers et 5 assists cumulés sous le maillot des Rockets, on ne sait pas trop à quel accueil s’attendre côté public. Son entrée en jeu raisonnera sûrement comme un sourire gêné dans les gradins du Toyota Center, plus représentatif de son passage chez les Fusées que des huées. À lui de nous poser un grand 6/17 dont il a le secret pour mener les siens à la victoire, ça devrait fermer des bouches ça.

Damian Lillard et sa bande en auraient bien besoin d’ailleurs d’une victoire. On a cru que l’arrivée de Melo avait fait des miracles quand le bilan des Blazers affichait 14-16 à la mi-décembre, mais depuis ils sont passés à un vilain 17-24 et ça galère toujours autant pour se positionner dans le Top 8 de l’Ouest. Pour aller chercher les Grizzlies, actuellement assis sur ce dernier ticket pour les Playoffs, ce serait bien de battre l’équipe que viennent de taper les Oursons précoces. On précise quand même que Russell Westbrook revient de sa pause-café et on sait ce que ça donne quand il a fait le plein en caféine. Laissant de côté les back-to-backs, Brodie a visiblement fait le choix de zapper les Grizzlies hier soir, non seulement par peur de se faire monter dessus par un rookie, mais aussi parce qu’il ne voulait pas rater les retrouvailles avec son ancien collègue d’OKC. Avec les beuglantes de Russ pour réveiller ses troupes, les Blazers attaqueront sûrement sur une défense texane plus concentrée et moins poreuse que celle démontrée à Memphis, où Houston a encaissé 121 points. Et pourtant, côté Portland, il faudra trouver un moyen de faire aussi bien que Ja Morant et sa bande pour la course aux Playoffs. Même si le duo Cigé – Damien fait le taffe, Terry Stotts ne dirait pas non à un Melo en troisième option vintage.

On mise au moins sur un Melo motivé sinon un Melo vintage. Il aura envie de faire regretter leur choix aux Rockets, celui qui a provoqué son exil d’un an. En plus, les Blazers ont grandement besoin d’une série de victoire alors il faudrait en cocher une deuxième de suite dès ce soir face à Brodie et le Barbu.