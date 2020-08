Girls Air Jordan 8 Pinksicle : ça va crosser en rose sur les playgrounds cet été

C’est l’été, tout le monde fait bronzette sur la plage, enchaîne les soirées barbecue, se mate la NBA… Bref, la belle vie quoi. Et bien pas chez Jordan Brand, où on profite du sommeil de la concurrence pour dégainer une nouvelle paire spécialement conçue pour les demoiselles. Vous voulez arriver avec classe au playground du coin pour dégommer les types qui le squattent ? On est au bon endroit. Vous voulez faire plaisir à une amie douée avec un Spalding dans les mains ? Pas de problème, la Girls Air Jordan 8 Pinksicle est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pas question de faire des déçus chez le Jumpman, tout le monde a le droit de porter les paires de MJ et de représenter fort dans la street. C’est donc un paire destinée à la gente féminine qui vient tout juste de sortir des studios de création de la marque. Désolé les gars, mais vous êtes assez rincés de sneakers toute l’année pour partager une partie de ce plaisir avec les filles. Allez, on attaque la chaussure sans plus attendre, parce qu’il y a pas mal de choses à souligner. Chaussure en cuir noir très quali, c’est bien classe et passe partout, en plus de se marier à n’importe laquelle de vos tenues. Le système de fermeture si symbolique de la chaussure est paré de détails roses, avec le numéro 23 en plein milieu, histoire de rappeler qui est le premier a avoir fait du sale avec. Sur l’empeigne, des détails motif encre roses et blancs, ça attire l’œil et ça permet de faire respirer la paire avec une bonne touche de luminosité. Semelle extérieure basée sur les mêmes motifs, histoire d’apporter le soleil estival partout où l’on pose le pied.

La fiche

La grande soeur : Les Air Jordan 8 WMNS White Aqua, version Malibu de la paire.

Les Air Jordan 8 WMNS White Aqua, version Malibu de la paire. On les imagine déjà à ses pieds : Sabrina Ionescu, après une pointe à 47 points dans la bulle WNBA.

Sabrina Ionescu, après une pointe à 47 points dans la bulle WNBA. L’occasion parfaite pour les porter : En arrivant à un bon tournoi de 3×3 où des mecs penseront avoir une chance contre vous.

En arrivant à un bon tournoi de 3×3 où des mecs penseront avoir une chance contre vous. On aime : Jordan Brand arrose tout le monde avec des modèles originaux.

: Jordan Brand arrose tout le monde avec des modèles originaux. On aime moins : C’est du Jordan, ça coûte un certain prix.

Les Girls Air Jordan 8 Pinksicle sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 139,99€. Allez les filles, on fait ses lacets, et on apprends aux garçons comment vraiment faire un bel eurostep.

Source texte : Jordan Brand